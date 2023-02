Autoritățile din Turcia au blocat TikTok și Twitter, după cutremur

În Turcia a fost restricționat accesul la rețeaua de socializare Twitter (blocat în Federația Rusă, la solicitarea Roskomnadzor), anunță organizația NetBlocks, care monitorizează activitatea internetului și a rețelelor sociale, transmite Rador.



Totodată, într-un raport al organizației se specifică faptul că rețeaua de socializare a fost blocată, după ce oamenii au început să o folosească pentru a transmite informații despre victimele recentului cutremur. În plus, se menționează că au existat unele probleme în funcționarea TikTok, scrie portalul Diken.



Pe rețeaua de socializare au apărut o mulțime de videoclipuri despre consecințele cutremurului și incapacitatea autorităților de a acorda asistență populației. Blocarea Twitter în Turcia a fost comentată de omul de afaceri american și proprietarul rețelei de socializare, Elon Musk. ”Ținem legătura pentru a înțelege mai multe”, a scris el, într-un răspuns dat la postarea unuia dintre utilizatori, care a declarat că oamenii de sub dărâmături transmiteau locația pe rețeaua de socializare.



Reamintim că pe 6 februarie au avut loc două cutremure devastatoare în sud-estul Turciei, la ora locală 4:17 – magnitudinea a fost de 7,7 grade, iar la ora 13:24 – un alt seism de 7,6 grade pe scara Richter. Acestea au devenit cele mai de proporții seisme din ultimii aproape o sută de ani – după cel din 1939, a declarat președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan.



Potrivit unor date actualizate, peste 15.800 de persoane au fost confirmate decedate în Turcia și în nordul Siriei, iar alte peste 62.194 de persoane au fost rănite în Turcia. Sub dărâmături continuă să fie găsite persoane în viață.