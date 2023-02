Ce spun astrele azi, 11 februarie

Berbec

In relatiile parteneriale se contureaza schimbari importante incepand din acest final de saptamana. Poate fi vorba despre o noua oferta de colaborare care iti propune implicare pe termen lung, dar si beneficii pe măsură. Lasa deciziile majore pentru zilele urmatoare. Doar analizeaza in tihna cele ivite in plan partenerial si nu discuta cu altii despre asta.



Taur

Munca si sanatatea sunt subiectele principale ale sfarsitului acestei saptamani. Daca iti ingrijesti corespunzator si permanent sanatatea, vei reusi, in paralel, sa muncesti dupa cum iti place si ai nevoie, atat acasa, cat si la serviciu. De aceea, gandeste-te la un program de viata in care sa alternezi regula orele de odihna cu orele de munca. Odihneste-te si lasa grijile deoparte!



Gemeni

Relatiile sentimentale te răscolesc mult in acest weekend. Sunt favorizate discutiile cu persoana iubita si copiii. Împreună ați putea pune la punct un plan de distractii si activitati comune pentru multa vreme de acum incolo. Lasă-i și pe ceilalti sa vorbească, să-și expună parerile sau doleanțele. Unele iti vor plăcea, altele mai putin, dar se va ajunge la un consens bun.



Rac

Sunt zile bune pentru dialoguri importante cu membrii familiei la sfarsitul acestei saptamani. Poti pune la punct aspecte patrimoniale, de tipul mostenirilor sau vânzării si achitionarii unor bunuri patrimoniale valoroase. Treburile gospodaresti se rezolva mai usor, mai ales daca esti ajutat si de ceilalti. Tine cont si de spusele celorlalti! Primesti mult sprijin din partea celor dragi.



Leu

Finalul acestei săptămâni îți aduce in preajma multe persoane din anturajul apropiat. Sunt posibile discutii aprinse pe teme diverse, iar schimbul de informatii va aduce beneficii tuturor. Este bine sa asculti mai mult decat sa vorbesti si nu iti expune vulnerabilitatile sufletesti. Rezerva-ti momente pentru calatorii scurte, dar si pentru odihna si relaxare in aer liber.



Fecioara

Discutiile privitoare la veniturile pe care le obtii din munca proprie sunt tumultoase si pe alocuri îngrijorătoare in zilele acestui weekend. A obtine bani mai multi sau a reusi sa faci economii depinde numai de tine, respectiv de felul in care iti gestionezi fortele vitale, fie pentru a munci, fie pentru a consuma strictul necesar, reducand astfel cheltuielile. Lasa grijile deoparte!



Balanta

Beneficiezi de multă energie la sfârșitul acestei saptamani. Vorbesti frumos, esti un povestitor fascinant si multi vor dori sa-ti asculte snoavele sau să-ți ceară sfaturi. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca energia vitala este fluctuanta, existand riscul sa obosesti. Distreaza-te alaturi de cei dragi, plimba-te in aer liber sau prin locurile preferate si bucură-te profund de tot si toate!



Scorpion

Ai nevoie de odihna in acest weekend, așa încât lasă grijile si treburile deoparte. Sunt posibile neplăceri mai vechi sau mai noi, dar le poti ameliora prin ingrijire corespunzătoare. Evita eforturile mari, compania oamenilor zgomotoși, deciziile si participarea la discutii ample. Gândește-te cum ai dori sa fie viata ta de acum incolo si creionează un plan in acest sens.



Sagetator

Ești înconjurat de prieteni la sfarsitul acestei saptamani. Unii chiar te invata de bine, iti ofera solutii viabile pentru situatiile in care esti implicat, insa altii doar astepta un moment prielnic pentru a te destabiliza emotional. Aduna-ti fortele si nu te baza prea mult pe altii! Asculta ce ti se spune si retine numai acele informatii care îți folosesc cu adevarat.



Capricorn

Sunt favorizate reuniunile cu multă lume, atât într-un cadru oficial, cât si cadru familial. Esti o mică vedetă, observată și aplaudată de ceilalți. Unii vor dori sa iti auda expunerile profesionale sau personale vizavi de realizările tale recente. Este posibil sa primesti replici interesante, chiar daca pe alocuri puțin supărătoare. Și din aprecieri, și din reproșuri poti invata multe.



Varsator

Dorinta de rafinare sufleteasca este mare in zilele acestui weekend. Vizioneaza un spectacol de teatru, un film bun, participa la seminarii pe teme diverse sau stai de vorba cu persoanele din anturajul apropiat pe care le simti pe aceeasi lungime de unda cu tine. Singurele neplaceri pot aparea de la bugetul comun cu partenerul de viata sau cu neamurile. Evita cheltuielile nefodate!



Pesti

Sunt posibile câștiguri si favoruri de la si prin altii la finalul acestei saptamani. Este bine sa te gandesti la un plan de investitii pe termen lung sau la economii serioase. Obisnuieste-te sa cheltuiesti strictul necesar, sa consumi atat cat iti trebuie si sa ajuti financiar, material, atat cat poti si numai pe acele persoane care merita. Evita sa discuti cu altii despre bugetul tau!