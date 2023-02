Ce spun astrele azi, 10 februarie

Berbec

Relațiile parteneriale pot cunoaște astăzi turnuri deosebite. Pot avea loc discuții furtunoase in care sa se pună punctul pe i. Axa tu-ceilalți este tensionata, fapt pentru care bine este sa fii prudent si sa discerni pe îndelete fiecare cuvânt adresat altora. Unde este cazul rupe definitiv o relație nepotrivita sau o colaborare care nu te mai reprezintă.



Taur

Se pare ca esti foarte implicat in treburile de la serviciu. Totusi, chiar daca ai multe si mărunte de făcut in sfera profesionala, bine ar fi sa iti dozezi eforturile. Sanatatea este vulnerabila pe întregul organism, însă foloseste doar remedii naturiste pentru îmbunătățirea starii tale generale. Este o perioada in care trebuie sa te bazezi doar pe fortele tale.



Gemeni

Cheful de distractii te insoteste intreaga zi. Relatiile cu persoana iubita sunt tensionate, existand riscul unor despartiri definitive. Cei care au copii vor gusta din plin conflictul dintre generatii, insa atat parintii, cat si copiii vor iesi mai imbogatiti sufleteste din astfel de situatii. Spre seara aduna-i pe cei dragi la o petrecere surpriza.



Rac

Casa si familia sunt predominantele zilei. O discutie cu un membru al familiei te poate pune pe gânduri, insa nu toate informatiile primite te vizează pe tine. Recomandabil este sa fii prudent în tot ce tine de neam si locuință, pentru că factorul surpriza este prezent. Se pot face usor curatenii generale, reparatii curente sau reamenajari interioare.



Leu

Ziua este favorabila relatiilor cei apropiați. Intalnirile si dialogurile cu acestia iti pot fi de folos, de aceea fii deschis si acceptă-i în jurul tău. Exista variantă să te desparti de unele persoane care ti-au fost apropiate pana nu demult, insa poate ca este un moment propice de a te debarasa de persoanele inoportune. Spre seara bucura-te de compania celor dragi.



Fecioara

Capitolul financiar este tema zilei. Poti primi cadouri, recompense sau vesti legate de salarizarea de la un loc de munca. Sunt momente bune de a-ti verifica balanta de venituri si cheltuieli si de a-ti revizui planurile financiare. Evita cheltuielile nefondate sau speculațiile financiare. Stările tale de spirit sunt fluctuante, iar eforturile fizice ar trebui dozate atent.



Balanta

Este o zi excelentă pentru odihna, meditatii in locuri sfinte si dialog interior. Astrele te sfătuiesc sa fii cât mai retras si sa te gândești pe îndelete la noi planuri de actiune. Gândurile tale zboară către locul de munca si colegi. Plimbă-te in aer liber, vorbește mai mult cu cei dragi si ai încredere ca lucrurile se vor desfășoară in favoarea ta.



Scorpion

Ziua este favorabil reorganizării programului cotidian. Priveste atent la felul in care iti desfasori treburile personale si activitatea profesionala. Poti schimba multe si marunte, astfel incat sa devii mai eficient si sa obtii maximum de rezultate cu eforturi minime. Rezerva momente si pentru odihna si plimbări in aer liber.



Sagetator

Prietenii si protectorii te înconjoară astazi cu mult drag. Chiar daca se pot ivi neintelegeri sau discutii aprinse, si din aceste situatii poti obține sfaturi si informatii utile. Pe de alta parte, este posibil sa renunti la unii prietenii mai vechi. Discerne cu atentie pe cine mai păstrezi in preajma ta. Recomandabil este sa nu iti divulgi planurile, decat membrilor familiei.



Capricorn

Preocuparea ta este domeniul socio-profesional. Chiar daca abia mijesc zorii unui nou inceput, tu esti cu gândurile la schimbarile ce ar putea interveni in acest sens. Imaginea ta in ochii celorlalti poate avea de suferit daca te grăbești sa te apuci de lucru. In a doua parte a zilei se intrezaresc reuniuni cu prietenii. Posibil să pleci într-o excursie.



Varsator

Pentru tine pot veni vesti din strainatate sau legate de studii. Dorinta de a lua contact cu alte culturi si cu oameni din ținuturi îndepărtate este la cote înalte. Iti sunt favorizate activitatile culturale si dialogurile pe teme spirituale, ele fiind un bun prilej de a-ti îmbogăți filozofia de viata. Energia vitala fluctueaza destul de mult.



Pesti

Chestiunile financiare legate de banii si bunurile comune cu altii sunt la ordinea zilei. Sunt momente bune pentru alcatuirea unui bilant financiar si pentru creionarea unor noi planuri de actiune vizavi de imbunatatirea venitului. Pe de alta parte, sunt posibile discutii legate de o mostenire sau de un partaj. Evita speculațiile de orice fel!