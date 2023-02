Beneficiile pentru sănătate ale lăptișorului de matcă

Lăptișorul de matcă este un produs al albinelor extrem de benefic pentru sănătate, astfel că nu ar trebui să vă lipsească din dietă.



Este bine să țineți seama și de contraindicații și să discutați cu un apifitoterapeut.



Beneficiile pentru sănătate ale lăptițorului de matcă includ capacitatea sa de a preveni



– anumite tipuri de cancer

– scăderea tensiunii arteriale

– tratarea infertilității sexuale

– scăderea nivelului de colesterol

– protecția ficatului

– reducerea inflamației

– vindecarea tulburărilor digestive

– prevenirea îmbătrînirii premature

– circulaţia precară.



Lăptișorul de matcă



În timp ce majoritatea oamenilor știu că mierea vine de la albine, ei nu știu că există un alt tip de hrana nutritivă care provine de la aceeași insectă.



Lăptișorul de matcă este colectat în ceea ce se numește o celulă regină (o fagure de construcții).



Larvele de albine sînthrănite cu lăptișor de matcă direct de la albinele muncitoare pentru a obține o stimulare sănătoasă, nutritivă, astfel încît să supraviețuiască primele lor zile de viață.



După 3-4 zile, larvele nu mai consumă acest lăptișor. Pentru potențialele albine regină, el este mult mai important.



De fapt, larvele reginei sîntpuse în aceste celule speciale de regină și sîntînconjurate de lăptișor.



Aceasta este ceea ce îi ajută să-și dezvolte „morfologia reginei”.



Există o singură proteină, royalactină, care provoacă schimbarea fenotipică în larvele reginei.



Le face să dezvolte ovare și să crească la o dimensiune mult mai mare decît albinele normale.



În plus, s-a cunoscut extinderea duratei de viață a unei regine de peste 20 de ori decît cea a unei albine normale.



Deoarece albinele sîntmuncitori atît de buni, o singură colonie poate stoca pînă la 500 de grame de lăptișor de matcă pe o perioadă de 5-6 luni.



O regină nu poate consuma atît de mult, de aceea este o piață dezvoltată pentru acest supliment.



Acesta se găsește în mod obișnuit în dieta sau în magazinele de alimente ecologice.



Puteți găsi adesea și direct la apicultori



Din punct de vedere al utilizării, aceasta se găsește de obicei sub formă de granule sau sub formă de pulbere și se adaugă în salate, piureuri, iaurt sau băuturi reci.



Este important ca niciodată să nu se încălzească, deoarece i se va distruge toate proprietățile enzimatice și unele dintre proteinele care o fac benefică pentru consumul uman.



Deși nu este cunoscută pe scară largă, este ambalat cu beneficii pentru sănătate pentru cei care aleg să-l adauge la dieta lor.



Lăptișorul de matcă și valoarea sa nutritivă



Gelul roșu conține o bogată varietate de substanțe nutritive, inclusiv mineralele precum calciu, cupru, fier, fosfor, siliciu, sulf și potasiu.



Conține și o multitudine de vitamine din familia B, biotină, inozitol, folat, acizi nucleici, gamma globulină 17 aminoacizi diferiți.



Lăptișorul miraculos are inclusiv cei 8 aminoacizi esențiali pe care corpul uman nu îi poate produce natural.



Lăptișorul de matcă – beneficii pentru sănătate



Beneficiile pentru sănătate ale acestei forme de gelatină sînturmătoarele:



1. Reglează presiunea sanguină



Cercetările au arătat că unele dintre proteinele găsite în lăptișor au un efect direct asupra tensiunii arteriale.



Acest hidrolizat de proteine ​​poate avea un efect de lungă durată asupra tensiunii arteriale.



Atunci cînd acest lucru este combinat cu potasiul găsit în el, lăptișorul începe să arate ca o modalitate foarte bună de a preveni bolile cardiace.



Potasiul acționează ca un vasodilatator pentru a reduce stresul asupra vaselor de sînge și a inimii.



2. Echilibrează nivelul colesterolului



Deși majoritatea oamenilor asociază mîncarea dulce și delicioasă cu colesterol nesănătos, nu este cazul lăptișorului de matcă.



De fapt, cercetările au arătat că adăugarea consistentă în dietă poate determina o scădere notabilă a colesterolului rău (HDL).



Preveniți astfel ateroscleroza și problemele cardiovasculare cum ar fi atacurile de inimă și accidentele vasculare cerebrale.



3. Tratarea problemelor de infertilitate



Deși funcția exactă a acestuia în procesul de fertilitate este neclară, unii suspectează că impactul său asupra fertilității umane este legat de royalactin.



Aceasta este proteina care afectează morfologia reginei și o ajută să devină viabilă sexual.



Oricare ar fi motivul, se stie că crește fertilitatea și motilitatea spermei la bărbați, crescînd astfel șansele de a ramane însărcinate.



4. Împiedică cancerul



Există o serie de antioxidanți găsiți în lăptișor, dar în mod specific, aceasta arată capacitatea de a inhiba bisfenolul A, cunoscut și ca BPA.



Acesta este un estrogen de mediu, care a fost legat de creșterea nivelului de cancer mamar.



Prin urmare, prin adăugarea unei cantități suficiente de lăptișor în dietă, puteți preveni acest tip de cancer.



5. Reduce inflamația



Vitaminele impresionante și enzimele active din jeleul roșu îl fac un potențial agent antiinflamator.



Cu toate acestea, căldura excesivă va anula proprietățile enzimatice, așa că nu poate fi ingerat pentru aceste beneficii.



Prin urmare, puteți să îl aplicați local în zonele afectate ale corpului pentru a ușura inflamarea.



6. Împiedică îmbătrînirea prematură



Așa cum el ajută la extinderea semnificativă a duratei de viață a reginei, antioxidanții pot lucra pentru a elimina radicalii liberi.



Aceștia sîntcei care provoacă îmbătrînirea prematură.



Antioxidanții pot elimina ridurile, pot menține strălucirea sănătoasă a pielii, pot preveni căderea părului și pot evita degenerarea maculară.



Asta prelungește viața prin prevenirea anumitor boli cronice.



7. Pierderea în greutate



Lecitina este una dintre componentele din lăptișorul de matcă, care poate reduce în mod eficient colesterolul, îmbunătăți funcția hepatică și promovează digestia sănătoasă.



Toate aceste lucruri vă pot ajuta la scăderea în greutate.



Cînd este combinat cu metabolismul îmbunătățit cauzat de lăptișor și conținutul de proteine ​​al acestui supliment nutritiv, poate funcționa ca un booster pentru pierderea în greutate!



8. Stimulează metabolismul



Faptul că acest lăptișor conține toți cei 8 aminoacizi necesari, îl face o sursă importantă de hrană.



Acești 8 aminoacizi pot fi dificil de obținut, dar sîntnecesari pentru forjarea proteinelor noi în organism și pentru menținerea corectă a metabolismului nostru.



Prin urmare, lăptișorul poate crește regenerarea celulară, crește dezvoltarea musculară, rezistența osoasă, optimizează procesele hormonale și enzimatice.



Toate acestea ducînd la alte creșteri sănătoase ale stilului nostru de viață!



Precauții



Un numar de persoane sîntalergice la miere, polen de albine și lăptișor de matcă.



Reacția alergică poate fi, de asemenea, destul de severă, chiar provocînd anafilaxie rapidă.



Înainte de a-l adăuga în dietă, este o idee bună să discutați cu un medic, un alergolog sau un apifitoterapeut.