Ce spun astrele azi, 9 februarie

Berbec

Locul de munca si sănătatea sunt temele zilei. Ori iti iei de lucru acasă, ori faci ore suplimentare la serviciu. Relatiile colegiale sunt distorsionate, sefii au alte treburi, iar tu te simti intr-o incertitudine totală. De retinut ca in domeniul muncii, lucrurile sunt amestecate, confuze si cu greu se pot tine in frau. Sanatatea este vulnerabilă.



Taur

Ai de-a face zilele cu relațiile sentimentale. Exista iluzie si mister in acest segment, de aceea bine ar fi sa fii prudent. Nu lua de bun ce se discuta sau promite, pentru ca in general mentalul cotidian este bulversat si se pot spune lucruri regretabile. Pe de alta parte, ai putea sa te detasezi de forfota vietii cotidiene, orientandu-ti eforturile catre un hobby.



Gemeni

Treburile gospodaresti sunt indicate astăzi. Ocupa-te de curatenii generale, reparatii curente sau reamenajari interioare. Se recomanda verificarea instalațiilor de aer și de foc din spatiul locativ, pentru ca exista hibe ascunse. Pe de alta parte, esti foarte emotiv si de aici poti isca usor conflicte cu membrii familiei. Orice subiect ati discuta, cu greu se cade la pace.



Rac

Rudele si prietenii apropiați sunt prezenți în preajma ta. Sunt posibile discutii aprinse, contradictii, insa astfel vei afla informatii pretioase legate de cei dragi. Recomandabil este sa fii prudent, deoarece persoanele din anturajul apropiat te pot dezamăgi profund. Nu lua de bun chiar tot ce ti se spune. Evita implicarea in treburile celorlalti si ocupa-te mai mult de tine.



Leu

Castigurile dobândite din munca proprie te preocupa astăzi. Bani iti pot veni din colaborari, parteneriate sau activitati desfasurate in comun cu altii. Exista lucuri greu de pătruns si inteles vizavi de venituri. Energia vitală fluctueaza, iar asta se va simti in stările tale. Oprește-te câteva momente din iureșul cotidian și, pur și simplu, contemplă viața.



Fecioara

Ai un farmec aparte astăzi. Sunt momente bune pentru a te ocupa mai mult de trupul si sufletul tau. Mergi la un salon de înfrumusețare, plănuiește-ti cursuri necesare dezvoltării tale personale sau fii alaturi de cei dragi. Vitalitatea este fluctuanta. Energia astrala de care beneficiezi acum te împinge sa te risipesit in mai multe treburi deodată.



Balanta

Ești discret si neobservabil în anturaj. Odihnește-te, privește oamenii si evenimentele din viata ta, însă trasează și noi directii de viata. Sanatatea este vulnerabila, asa incat evita eforturile fizice si mentale. Relatia cu partenerul de viata este tensionata. Pe de alta parte, tot ce tine de colaborari si activitati comune cu altii sunt supuse reconfigurărilor.



Scorpion

În prim aparte a zilei, atenția îți este din nou atrasă de prieteni. Se pot ivi discuții contradictorii, fiind greu de descifrat mesajul lor. Recomandabil este sa te tii departe de aceste persoane si sa fii cat mai discret in ceea ce priveste intentiile si sentimentele tale. De retinut ca in domeniul profesional esti doar pe fortele tale si nici colegii si nici sefii nu sunt de partea ta.



Sagetator

Un soi de ambitie profesionala pune stăpânire pe gândurile tale. Situatia ta sociala este destul de nesigura si greu de controlat sau inteles. Relatiile cu sefii sau autoritatile sunt tensionate. Fii prudent si evita provocarile, pentru ca imaginea ta in ochii lumii poate avea de suferit. Membrii familiei iti sunt alaturi, asa incat acorda-le atentia cuvenită.



Capricorn

S-ar putea să iei legătura cu cineva din strainatate. Vestile sunt amestecate. Te poti gândi la calatorii îndepărtate încărcate de istorie. Pe de alta parte, îți sunt favorizate dialogurile pe teme spirituale, vizionarea unei piese de teatru sau a unui film bun. Concepțiile și convingerile tale legate de planurile nevazute ale existentei umane sunt in continua transformare.



Varsator

Banii si bunurile altora sunt temele tale de interes. Poti primi favoruri, castiguri financiare sau materiale de la cine nu te astepti, insa fii prudent. Exista multe necunoscute greu de pătruns in acest segment. Relatia cu institutiile financiare sunt tensionate si dezamăgitoare. Evita imprumuturile, speculatiile si, daca primesti ceva de la altii, fii circumspect.



Pesti

Relațiile parteneriale sunt provocatoare. Partenerul de viata te poate provoca la o discutie delicata legate de viata in doi. Posibile probleme pot veni de la bani, dar si de la copii. Gândirea si comunicarea sunt confuze, cu greu te poti concentra pe treburile cotidiene, asa incat foloseste cuvinte putine si lasa deciziile pentru zilele următoare.