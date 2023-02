Ce spun astrele azi, 8 februarie

Berbec

Activitățile de la serviciu sunt prioritare pentru tine și astăzi. Esti hotărât sa-ti schimbi atitudinea fata de munca si implicatiile acesteia, insa acționează cu prudență. Provocări profesionale interesante. Pe de alta parte, sănătatea este vulnerabilă. Evita pe cat posibil consultațiile, analizele medicale si interventiile chirugicale! Dupa-amiaza fa o plimbare in aer liber si odihnește-te.



Taur

Iată că și astăzi, cei dragi alcătuiesc subiectul principal al zilei. Primești imbolduri pentru a-ti pune ordine in relatia cu cineva drag. Ori te hotărăști sî închei o relatie, ori vei dori să o oficializezi. Discerne cu prudenta, pentru ca hotararile luate acum va trebui sa le duci la bun sfarsit. Sunt posibile si discutii contradictorii sau schimbari de atitudine in relatia parinte-copil.



Gemeni

O zi excelenta și astăzi pentru segmentul familial și domestic. Se întrezăresc schimbări majore in spatial locativ si in relatiile familiale. Poti face curatenii generale, reamenajări de decor sau chiar te poți gândi la achiziționarea unei noi locuințe sau a unui teren. Pe de alta parte, fii atent la sanatatea si problemele unui membru al familiei. Sunt posibile dialoguri aprinse, dar ai răbdare si ascultă și părerile celorlalti.



Rac

Astăzi s-ar putea sa faci un drum important. Fie este vorba despre o problema de familie, fie va trebui sa te ocupi de un curs. Relațiile cu neamurile și cu prietenii apropiați pot cunoaște turnuri deosebite. Provocarea momentului vizează sfera comunicării si a relațiilor cu cei apropiați. Poate ar fi bine sa te îndepărtezi de unii prieteni pentru a face loc altora noi.



Leu

Aspectele financiare te preocupă și astăzi. Se conturează schimbări la capitolul bani si bunuri materiale. Poți primi cadouri surpriză, recompense sau vesti legate de salariul primit de la un loc de munca. Tentația cheltuielilor extravagante este la cote înalte. Fii prudent si verifica in permanenta situația bugetului de venituri si cheltuieli. Energia vitala este scăzută, asa incat odihnește-te mai mult si lasă grijile deoparte.



Fecioara

Și astăzi este multă dinamică în preajma ta. Simți o mare dorință de a schimba totul in jurul tau. Bine ar fi sa incepi cu propria ta persoana si cu modul de relaționare cu cei din jur. Relatiile cu ceilalti sunt provocatoare. Găsește un echilibru intre ce iti doresti tu si ce iti ofera ceilalti. S-ar putea sa decizi sa te retragi dintr-un proiect sau o relatie mai veche.



Balanta

Energia zilei te îndeamnă să fii cât mai discret. Sănătatea fluctuează mult, asa incat fii prudent si ocupa-te doar de activitatile de rutină. Evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale. S-ar putea sa descoperi multe nereguli in relatiile colegiale, insa de data asta fii doar observator si nu raspunde la provocari. Spre seară, o plimbare in aer liber te ajută mult și bine.



Scorpion

Și astăzi apar situații interesante în sfera prietenilor. Vei fi tentat sa-ti reconfigurezi aceste relații. Unele relatii se pot sfârși, dar altele noi pot apărea la orizont. Incearcă să discerni cu atentie ce oameni mai păstrezi alături de tine. S-ar putea ca un protector să-și retragă ajutorul care ti l-a oferit pana acum. In a doua parte a zilei, cei dragi îți vor solicita compania.



Sagetator

Continuă și astăzi aspectele referitoare la șefi, autorități, conducere. Mai sunt posibile răsturnări de situatie in cariera, insa vor aduce și ceva bun. Se contureaza o noua etapa in ceea ce priveste statutul tau social. Chiar daca pe moment apar neplaceri, ia aminte la ce iti reproseaza ceilalti si alcatuieste-ti noi planuri de actiune. In a doua parte a zilei, o reuniune cu membii familiei te poate ajuta mult.



Capricorn

Aspectele referitoare la străinătate, călătorii, secvențe de învățare continuă și astăzi să-ți solicite atenția și eforturile. Sunt posibile calatorii in afara granitelor tarii pentru studii sau de agrement. Totusi, restrictiile se mentin in acest segment de viata, asa incat fii prudent si ai rabdare. Dorinta de rafinare sufleteasca este la cote inalte. Programează-ți activitati culturale, vizite in locuri sfinte sau plimbari in aer liber.



Varsator

Se pare că și astăzi îți surâde norocul la banii si bunurile altora. Ori primesti un cadou spectaculos, ori o suma de bani necesara nevoilor tale actuale. Pe de alta parte, sunt momente bune de a-ti achita datoriile de orice fel. Verifica pe îndelete documentele financiare sau cele specifice bunurilor. S-ar putea sa descoperi nereguli, dar se pot remedia. Spre seara lasă grijile deoparte si odihnește-te conștient.



Pesti

Din nou relațiile parteneriale și colaborările te solicită din plin. Este posibila o discuție decisivă cu partenerii: de viață sau de colaborare. Fii prudent si nu da frâu liber emotiilor momentane. In cazul proiectelor s-ar putea ca o etapă să se finalizeze. Cuvântul de ordine al zilei va fi schimbarea in tot ce tine de ceilalți. Spre seara detaseaza-te de cotidian si alcatuieste-ti noi planuri de viitor.