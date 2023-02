Ce spun astrele azi, 7 februarie

Berbec

Ai spor in treburile de la serviciu, iar colaborarea cu colegii aduce beneficii si pentru tine si pentru ei. Totusi ai grija si dozeaza-ti eforturile. Sanatatea este precara pe segmentele sistemului digestiv, astfel ca ai nevoie de odihna regulata. Este posibil sa te gandesti la consultatii si analize medicale. Sfatul specialistilor in sanatate ti-ar prinde bine, insa nu forta nota.



Taur

Discutiile cu cei dragi sunt importante, asa incat asculta cu atentie si evita sa formulezi opinii sau concluzii. Neintelegerile pornesc de la bani, in special de la veniturile tale din segmentul muncii. Este posibil ca ceilalti sa doreasca sa-i sprijini financiar mai mult. Stabileste niste limite materiale clare pana la care poti si vrei sa-i ajuti. Nu-i lasa sa profite de generozitatea ta.



Gemeni

Interesanta zi in plan domestic. Ai sanse sa desfasori treburi domestice, sa discuti cu neamurile sau sa planifici vizite in locurile natale. Unii membrii ai familiei te vor provoca, fie pe teme patrimoniale, fie pe discutii vechi legate de conceptii si principii legate de familie si implicatiile ei. Asculta si parerile celorlalti, dar sustine-ti punctele de vedere cu dovezi palpabile.



Rac

Multe informatii primesti astazi pe căi mai putin obisnuite. De la subiecte cotidiene banale, pana la informatii de anvergura legate de sanatate sau de domeniul financiar, totul se amesteca intr-un carusel destul de greu de urmarit. Spre seara, rezerva-ti momente pentru a recapitula cele aflate astazi. Cineva din anturajul apropiat iti va tine isonul si te va ajuta cu selectarea informatiilor.



Leu

Sunt posibile cheltuieli neasteptate, fie pentru nevoile tale cotidiene, fie pentru o calatorie indepartata sau pentru un prieten aflat departe de granitele tarii. Ar fi bine sa-ti chibzuiesti atent bugetul si sa nu fortezi nota. Tendinta de a cheltui pe fleacuri este mare si paguboasa. Este momentul sa inveti sa traiesti cu strictul necesar si sa te orientezi numai spre prioritati.



Fecioara

Stările tale de spirit sunt fluctuante, astfel ca este mai dificil sa te implici in activitati de anvergură sau in discutii importante. Emotivitatea este ridicata, existand riscul sa gafezi serios, mai ales daca te implici, fără sa fii rugat, în treburile altora. Linisteste-te si orienteaza-ti eforturile numai spre sarcinile tale. Seara, sfatuieste-te cu cei dragi pe tema evenimentelor zilei.



Balanta

Ziua favorizează discretia si dialogurile tainuite cu personale din anturajul apropiat. Se pare ca acum te confrunti cu multe idei si conceptii care s-au dovedit neprofitabile in ultima vreme. Ai nevoie de o schimbara radicala de mentalitate. Foloseste contextul astral de astazi si mediteaza in tihna la relatiile si situatiile in care esti implicat. Vei descoperi lucruri interesante.



Scorpion

Esti tentat sa apelezi la prieteni sau la persoanele care te sustin in plan profesional. Alege-ti cuvintele si gesturile cu grija, deoarece unii te pot sanctiona chiar si pe banalitati. Segmentul acesta relational se afla intr-un con de umbra, astfel ca este posibil sa nu obtii rezultatele scontate. Raspunsurile la intrebarile tale si solutiile de care ai nevoie le cunosti doar tu.



Sagetator

Sunt sanse sa intalnesti persoane importante cu functie, atat la serviciu, cat si in alte contexte oficiale. Dialogurile cu aceste persoane iti aduc pe de o parte lamuriri vizavi de prestatia ta de la locul de munca. Insa pe de alta parte, informatiile vehiculate astazi in preajma ta te vor ajuta sa-ti formezi o vedere de ansamblu a situatiei socio-profesionale in care te afli.



Capricorn

Se conturează intalniri si dialoguri cu cineva aflat in strainatate. Tensiunile dintre tine si ceilalti astazi sunt accentuate. Divergenta opiniilor si mentalitatile diferite iti creeaza disconfort si astfel iti este dificil sa comunici sau sa participi activ la discutii. Relaxeaza-te si deschide-ti mintea si sufletul! Vei afla lucruri interesante si utile. După-amiază, plimbă-te in aer liber.



Varsator

Sunt momente bune pentru a achita facturi, taxe, datorii de tot felul. Este posibil să apară ingrijorari vizavi de bugetul comun cu partenerul de viata. Traseaza un plan de cheltuieli pentru urmatoarele patru saptamani si urmeaza-l indeaproape. Te vei descurca onorabil cu toate. Rezerva-ti momente linistite si observa oamenii si evenimentele, dincolo de aparențe.



Pesti

O zi cu multe răscoliri in plan partenerial. Insă, priveste partea plina a paharului si invata din fiecare situatie comuna cu ceilalti. Sfaturi bune si ajutor necondiționat primesti de la membrii familiei, astfel ca ar fi bine sa împărtășești cu acestia fiecare neplăcere pe care o întâmpini. Dupa-amiaza, rezerva-ti momente pentru a te gândi, in tihna, la evenimentele zilei.