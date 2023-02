8 metode pentru a scăpa de stres. Îți propunem un articol în care vom încerca să stabilim principalele tehnici care te pot ajuta să depășești cu brio stresul. Metodele sînt simple și sînt la îndemîna oricui și, practicate cu consecvență, vor reuși să aducă rezultate uimitoare în viața ta.



Efecte benefice atît pentru sănătatea fizică, dar și pentru cea mentală. Important e să reușești să identifici situațiile care te solicită și te epuizează pentru a trasa linii clare.



Ce este stresul și cine a introdus această noțiune



Stresul este, fără îndoială, nelipsit în zilele noastre. Este, cu alte cuvinte, o componentă inevitabilă a vieții care apare ca urmare a unor frici, temeri, nemulțumiri ce pot ține de locul de muncă, relații, probleme financiare. Un fel de energie negativă care îți dă tîrcoale, îți agită mintea și trupul, transmite stiridinlume.ro.



Hans Hugo Bruno Selye, biochimist canadian de origine austro-ungară, a introdus această noțiune, mult întîlnită în prezent. Stresul nu provoacă o stare neplăcută atît la nivel mental, cît și la nivel fizic. Acest lucru apare și în definiția cuvîntului de pe DEX.



STRES, stresuri, s. n. 1. (Med.) Termen general utilizat pentru orice factor din mediu (traumatism, emoții, frig, căldură etc.) capabil să provoace la om și la animale o stare de tensiune și o reacție de alarmă a organismului, determinînd uneori îmbolnăviri grave; p. ext. efect nefavorabil produs asupra organismului ființelor de un factor de mediu. 2. (Geol.) Presiune laterală tangențială care se produce in sinclinale și determină formarea cutelor muntoase. – Din engl., fr. stress.



Stresul este considerat a fi boala secolului 21 care pune stăpînire pe tot mai multă lume. Oare de cîte ori nu am auzit expresia Sunt stresat/-ă. Fie ca un fel de pretext pentru randamentul scăzut, pentru oboseala resimțită, ca urmare a unei stări fizice deplorabile sau a lipsei de vitalitate.



Este așadar un cuvînt întîlnit la ordinea zilei, care se reflectă pe planuri diferite în funcție de procesul prin care trece o persoană. Unii își concentrează o atenție sporită asupra carierei și atunci cînd rezultatele nu sînt cele dorite, o astfel de stare este inevitabilă. Alții se lasă doborîți de alte probleme, cum ar fi banii, un nivel de trai scăzut etc.



Metode pentru a scăpa de stres. Tehnici simple la îndemîna oricui



În acest context, psihologul Alexandru Pleșea propune prin intermediul unui video, postat pe Youtube 5, tehnici simple care sînt la îndemîna oricui. Important este ca aceste metode să fie preluate de individ și introduse în viața de zi cu zi.



O stare de bine are loc după ce acele metode au fost puternic întipărite în minte, reușind să elimine acele gînduri negative care duc de fapt la stres.



Pînă la urmă este vorba despre exercițiu. Tehnicile sînt simple și, repetate frecvent, ajung să fie asimilate în stilul de viață al unei persoane. Rezultatul?



O situație tensionată va cunoaște o altfel de abordare, atîta timp cît acea persoană va încerca să adopte o perspectivă pozitivă asupra problemei respective. Să vedem care sînt pașii simpli prin care putem ajunge la un echilibru interior, care ne poateoferi pace și bucurie!



1. Joacă-te un pic



Pentru început, psihologul Alexandru Pleșea propune joaca ca și metodă de eliberare a stresului. Explicația este una simplă. Adulții ajung să ia totul mult prea în serios. Să gîndească prea mult, să întoarcă o situație pe toată părțile și, poate, să găsească probleme chiar și acolo unde ele de fapt nu există.



Cel mai mult se joacă în viață copiii, după care uneori bătrînii. Noi, pe durata vieții, de la 18 ani în sus și pînă la 50-60 de ani, uităm să ne jucăm pentru că intrăm în lucrurile serioase ale vieții. Cînd te joci cu cineva, chiar dacă vezi că persoana aia are treabă, fă-o să se simtă bine, fă-te pe tine să te simți bine, psiholog Alexandru Pleșea.



Ideea este să adopți o atitudine, în care să se regăsească veselia și voia bună. Important este de fapt cum privești lucrurile, dar și cum alegi să le trăiești. Un stil jovial îți va oferi o stare pe măsură.



Nu mai lua totul ca și cum ar fi o problemă de viață și de moarte, pentru că cele mai multe lucruri care ajung să ne deranjeze provin din niște situații minore.



2. Adu-ți aminte: o să treacă și asta



Totul în viață este trecător. Această este o idee pe care ar fi bine să ți-o întipărești în minte și să te gîndești la ea de fiecare dată cînd stresul îți bate la ușă. Încearcă să nu mai proiectezi gînduri negative cu privire la unele lucruri programate pentru viitor.



Pînă la urmă, nimeni nu îți poate spune cum va arăta viitorul cu exactitate, așa că nu are rost să te consumi inutil.



Anxietatea, teama, frica, fobia vin de la cît de repede gîndim asupra viitorului pînă la cît de mult gîndim asupra viitorului. Cît de îndepărtat este momentul pe care ni-l imaginăm de fapt. O să treacă și asta… Treci cu mintea peste acest moment.



Altfel spus încearcă să nu te concentrezi prea mult asupra momentului care îți provoacă îndoieli, ci ocolește acel gînd. Încarcă-ți mintea cu lucruri frumoase. Ce urmează după acel moment?



Activități de zi cu zi, poți să mergi la cumpărături, să citești cartea preferată, să asculți muzica favorită, să mergi la o întîlnire, să faci ceea ce îți place. Procedînd așa o să vezi că deja corpul tău se simte relaxat, destins, bine cu el însuși.



Secretul este de fapt să nu îți formezi un gînd rău asupra acelui eveniment. Chiar dacă acel gînd o să tot reapară în mintea ta, încearcă să te debarasezi de el și să îți încarci mintea cu lucruri dragi ție.



Treci peste prin formarea unui gînd că o să treacă și asta.



3. Respiră, dar respiră bine



Tehnica respirației este de bun ajutor în astfel de situații. Te ajută practic să te eliberezi de tot ce nu îți face bine.



Respirația simultană a pieptului și a diafragmei încarcă, oxigenează, energizează tot mecanismul tău interior, Alexandru Pleșea.



Cînd te confrunți cu o situație negativă, închide ochii, respiră de 3 ori adînc, inspiră de 3 ori, una după alta, și se deconectează automat ce gîndește mintea și ce simte inima, sfătuiește specialistul.



4. Răspunde, în loc să reacționezi



Oprește-te cînd ai o situație mai puțin plăcută și încearcă să urmezi primii pași menționați în acest articol. Atunci cînd reacționezi la o situație, ai tendința de a te folosi de primul impuls care îți apare în minte.



Analizează puțin lucrurile și vei vedea că nu este totul așa negru cum apare la prima vedere. Deci, în loc să reacționezi prin nervi, furie, supărare, adoptă o atitudine rațională.



Dacă răspundem rațional la o situație, să înțelegem un pic situația, nu să fim indiferenți. Cînd înțeleg și accept o situație, pot răspunde rațional, folosindu-mi creierul, mintea, ca să fac o treabă bună.



5. Timpul tău e prețios, organizează-l după bunul plac



Mulți oameni ajunși la o vîrstă înaintată ajung să realizeze valoarea uriașă pe care o are timpul. Acesta este de fapt o mare comoară, pe care mulți dintre noi se întîmplă să nu o folosim la înaltul ei potențial.



E timpul meu. Timpul meu înseamnă să aleg pentru mine, nu pentru mediul exterior, să aleg ce vreau eu să fac. E ceva prețios, e aurul tău să ai timpul tău, iar aurul îți dă valoare ție însuți/însăți, concluzionează Alexandru Pleșea.



Prin prisma acestui motiv, este important de altfel să alegem ce stare de spirit vrem să avem și cu ce sentiment dorim să ne petrecem timpul. Vrem să avem bucurie sau o stare de anxietate?



Dacă alegi prima variantă, este indicat să lucrezi cu tine și să depui puțin efort pentru a avea așadar o stare de bine.



6. Consiliere psihologică



Dacă ai impresia că situațiile cu care te confrunți și-au lăsat amprenta negativ asupra ta, iar stresul a ajuns la ordinea zilei, atunci nu strică să apelezi la ajutorul unui specialist.



Poți să alegi astfel consilierea psihologică, astfel încît acea persoană să se ocupe în totalitate de tine. Să te asculte și să te îndrume corespunzătoare. Avînd în vedere trăirile și reacțiile pe care le ai, poți primi un ajutor pe măsura nevoilor tale.



7. Evită lucrurile/oamenii care îți provoacă stres



O altă variantă pe care o ai la îndemînă este să identifici care este sursa stresului din viața ta și să faci ceva în sensul ăsta. Respectiv, să te lepezi de acele lucruri, situații care te macină.



Chiar și prezența unor oameni se poate dovedi toxică, motiv pentru care nu strică să-ți regîndești prieteniile. Nu toți oamenii au chimie, indiferent cît de minunați ar fi ei, important e să te înconjori de persoane cu care simți că poți să vorbești deschis și care îți oferă o energie pozitivă.



Pînă la urmă, prietenii sînt familia pe care putem să ne-o alegem singuri.



8. Fă ce îți place



Atîta timp cît de înconjori de frumos, starea ta psihică va fi una pe măsură. De aceea, ar fi bine este să aloci timp pentru pasiunile tale. Poate să fie vorba despre muzică, lectură, plimbări în aer liber.



Activități simple care îți sînt la îndemînă și care îți fac bine. Indicat este să îți organizezi programul, astfel încît în viața de zi cu zi să încluzi lucruri care ție îți aduc bucurie.



Încearcă să te motivezi, iar în fiecare zi după muncă să te ocupi și de ceea ce te face cu adevărat fericit. Vei avea astfel o energie mai bună, vei fi mai inspirat și, fără îndoială, vei fi o companie minunată pentru ceilalți!