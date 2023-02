Ce spun astrele azi, 6 februarie

Berbec

Relatia cu persoana iubita este tensionata, de aceea evita sa provoci discutii fara rost. Asteptarile tale in materie de iubire sunt nefondate, iar astazi intervine si o doza importanta de subiectivism in aprecierile tale. Canalizeaza-ti eforturile spre activitati distractive si spre hobby-uri. Cineva din anturajul apropiat te poate sutine neconditionat in aceste demersuri.



Taur

Ai avea spor in desfasurarea treburilor domestice. Sunt sanse sa rezolvi chestiuni patrimoniale care treneaza demult, sa faci curatenii generale sau sa repari impreuna cu specialisti, diverse prin casa. Se recomanda atentie mare la instalatiile de apa, deoarece se pot produce avarii considerabile. In relatiile cu membrii familiei exista tensiuni momentane.



Gemeni

Calatoriile pe distante scurte si dialogurile cu multe persoane sunt reprezentative pentru astazi. Forfota din preajma ta, implicarea in discutii aprinse sau in rezolvarea unor chestiuni personale te pot osbosi mult. Ocupa-te de priorități si evita-i pe aceia care te suprasolicita sau doresc subtil sa afle amănunte despre tine si viata ta. Sprea seara, relaxeaza-te cu un film amuzant.



Rac

O zi interesanta la capitolul financiar. Pe de o parte, sunt posibile castiguri de pe urma activitatii depuse la locul de munca, insa pe de alta parte, cand te astepti mai putin apar cheltuieli serioase. Fii cumpătat in toate! Esti vulnerabil in fata ispitelor culinare, astfel ca apeleaza la cineva drag sa te ajute in acest sens. Seara iti va aduce relaxare si buna dispozitie.



Leu

Din dorinta de a rezolva toate treburile restante din ultimele patru saptamani exista riscul sa pierzi din vedere amănunte importante si astfel sa gafezi serios. Alege prioritatile si evita stresul psihic si fizic. Suprasolictarea nervoasa este accentuata. Rezerva-ti momente de răsfăț cu o baie aromată, o vizita prin magazinele preferate sau pentru un taifas cu cineva drag.



Fecioara

Detaseaza-te de toate si meditează la frumusețile vietii. Chiar daca traversezi momente delicate, tensionate bine pe alocuri ai incredere ca sunt pasagere si providenta vegeaza atent asupra ta. O dieta potrivita, un dialog cu cineva drag si de incredere te va revigora pe deplin. Fii prudent si discret in plan profesional, deoarece se țes conflicte în umbră.



Balanta

Oricât ai incerca sa te apropii de prieteni, de colegii de munca sau sa le intri in gratii, sansele de a izbucni o discutie aprinsa sunt mari si aducătoare de conflicte pe termen lung. Fereste-te de aceste persoane si numai la nevoie relaționează cu ei. Seara, retrage-te in linistea si confortul casei. Membrii familiei te vor sprijini neconditionat, astfel ca poti discuta cu ei pe îndelete.



Scorpion

Sunt posibile discutii aprinse cu sefii, dar si cu alti oficiali ai unor institutii sau cu persoanele cu autoritate din familie. Traversezi o perioada in care suporti greu sau deloc o personalitate puternică sau pe cineva care îți impune sa te comporti sau sa faci cum spune el. Fii cat mai discret, controleaza-ti gandurile si reactiile, pentru ca ziua predispune la conflicte îndelungate.



Sagetator

Esti tentat sa faci demersuri pentru o calatorie indepartata sau pentru a te integra intr-un program de instruire pe termen lung. Minunat este ca primesti un sprijin important din partea prietenilor sau a persoanelor din segmentul profesional. Alege-ti vorbele cu grija si foloseste tonuri potrivite. Riscul de a te implica in discutii aprinse este mare si păgubos.



Capricorn

Este rost de cheltuieli pe facturi, taxe, credite sau pe servicii de care ai beneficiat mai demult. Cheltuielile neasteptat sunt mari, dar poate fi vorba despre cheltuieli ale celor dragi si pe care esti nevoit sa le achiti tu. Fii prudent si nu te hazarda in investitii care nu te privesc. In primul rand, partenerul de viata sau cineva din anturajul profesional te pot solicita financiar foarte mult.



Varsator

Este o zi in care relatiile parteneriale pot lua turnuri neasteptate si nedorite. Posibil sa se finalizeze un parteneriat profesional sau un mariaj. Oricum de la acest moment incolo, aceste tipuri de relatii se vor reconfigura total. Asculta doleantele celorlalti si nu te avanta in polemici fara rost. Daca acum sunt niscai neplaceri le poti depasi cu rabdare si diplomatie.



Pesti

Relatiile colegiale sunt tensionate si oricand poate izbucni un conflict. Ar fi bine sa te ocupi numai de indatoririle tale si sa eviti implicarea in treburile altora. Pe de alta parte, si sanatatea poate da semnale ca ar fi nevoie de ingrijiri de specialitate. Pe cat posibil evita consultatiile si analizele medicale, deoarece exista riscul diagnosticării greșite.