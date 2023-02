În ce țări europene poți conduce o mașină până la majorat și unde poți obține un permis de conducere de la 14 ani

În Republica Moldova, precum și într-o bună parte dintre alte țări ale lumii, puteți obține un permis de conducere de la 18 ani. Școala auto în țara noastră o puteți începe de la 16 ani cu susținerea examenului intern, iar după împlinirea majoratului (18 ani) puteți încerca a susține și examenul extern, ca mai apoi să puteți primi permisul de conducere. Totuși, nu în toate țările funcționează o asemenea regulă, chiar am putea spune că fiecare țară are o procedură proprie prin care oferă cetățenilor posibilitatea legală de a conduce un transport.



Există state care oferă permisul de conducere tocmai la 23 de ani, altele, cu anumite condiții, la 15 ani, iar unele în general interzic sau au interzis până nu demult anumitor grupuri de persoane să urce la volan.



În multe țări aveți permisiunea legală să învățați să conduceți la o vârstă mai mică decât vârsta minimă pentru a deține un permis de conducere complet. De exemplu, în Franța puteți obține un permis de învățare și aveți permisiunea legală de a conduce cu supraveghere de la vârsta de 15 ani. Cu toate acestea, puteți solicita și obține un permis de conducere complet de la vârsta de 18 ani, ceea ce vă oferă trei ani pentru a învăța. În Islanda și Slovenia, fiind supravegheat de un adult care deja are un permis de conducere, ai putea urca la volan de la 16 ani, iar în Danemarca, Italia, Germania, Slovacia și Luxemburg – de la 17 ani. La fel, de la 17 ani în unele țări ale Europei vei avea posibilitatea de a obține un permis de conducere complet, este vorba despre Cipru, Marea Britanie, Ungaria și Irlanda. De asemenea, în Irlanda, de la 16 ani, poți primi un act legal pentru conducerea vehiculelor agricole limitate la 45 km/h.



În Africa de Sud, permisul de conducere complet poate fi eliberat numai de la 18 ani. Cu toate acestea, un permis de învățare poate fi solicitat de la 17 ani. Alte trei țări africane – Zambia, Zimbabwe și Cameroon – îți pot oferi un permis de conducere complet deja de la 16 ani, iar Ghana – de la 21 de ani.



Dacă pleci în America Centrală, El Salvador este țara care îți va oferi posibilitatea legală de a conduce un vehicul de transport de la 15 ani, iar Guatemala și Panama – de la 16 ani. În Statele Unite ale Americii, vârsta minimă pentru a obține un permis de conducere variază de la 14 ani și trei luni în Dakota de Sud, până la 17 ani în New Jersey. Canada îți oferă posibilitatea de a conduce singur de la 16 ani, însă legea variază în funcție de provincie. Spre exemplu, în Alberta ai putea obține un act legal chiar de la 14 ani.



În Filipine, chiar dacă vârsta obișnuită de a obține un permis de conducere este de 18 ani, studenții pot beneficia de un permis studențesc de la 17 ani. Arabia Saudită oferă permise de conducere tuturor cetățenilor de la 18 ani, însă până în anul 2018 de acest privilegiu se puteau bucura doar bărbații, fiindcă femeilor le era interzis să conducă. În Rusia din 2015, permisul de conducere nu îl pot obține diverse minorități sexuale, cum ar fi transgenderii și transvestiții.



Finlanda este una dintre țările în care este cel mai complicat să obții permisul. Există inclusiv teste practice de condus noaptea, iar prețul întregului procedeu poate ajunge la 2 000 de euro. În China sunt provincii în care nici o zecime dintre candidați nu trec testul teoretic introdus acum câțiva ani. Acesta conține 100 de întrebări la care trebuie dat răspunsul în 45 de minute, iar pentru a trece, trebuie să răspunzi corect la 90 % dintre întrebări.