Ce este uleiul de ricin şi la ce se foloseşte

Cine nu a auzit de uleiul de ricin? Cine nu l-a încercat măcar o dată? Ei bine acest ulei vegetal utilizat pentru o gamă largă de scopuri cosmetice şi medicale este atestat de oamenii de ştiinţă ca avînd beneficii pentru sănătate.



Folosit intern şi ca laxativ, uleiul de ricin este, însă, cunoscut datorită beneficiilor pentru piele şi păr. Află care îi sînt atuurile, dar şi cum să-l utilizezi, plus eventualele sale efecte secundare.



Uleiul de ricin: pentru ce e folositor



Ştiai că uleiul de ricin este un ingredient activ într-o mare varietate de articole de uz casnic, de la produse de curăţare la vopsele? El este de asemenea utilizat pentru a trata o serie de afecţiuni medicale, în special problemele digestive. În intestinul subţire, uleiul de ricin este împărţit în acid ricinoleic, fapt ce accelerează procesul de digestie. În popor se spune că acest ulei ar ajuta la creşterea părului, inclusiv a genelor, deşi nici o literatură ştiinţifică de specialitate nu susţine acest lucru cu adevărat. Servind ca sursă de acid ricinoleic şi alţi acizi graşi, uleiul de ricin are cîteva proprietăţi care îl fac un produs de îngrijire foarte bun a pielii, în special pentru ten.



Uleiul de ricin: beneficii pentru ten



Acnee: Proprietăţile antimicrobiene şi antiinflamatorii ale uleiului de ricin îl fac util în reducerea acneei. Acidul acid ricinoleic poate inhiba creşterea bacteriilor care provoacă acnee.



Textura pielii: Uleiul de ricin este bogat şi în acizi graşi. Aceştia ajută pielea să devină catifelată şi netedă.



Uniformizarea tenului: Acizii graşi din uleiul de ricin pot să ajute la regenerarea ţesutului sănătos al pielii, făcîndu-l util pentru restabilirea tonurilor neuniforme.



Piele sensibilă: Uleiul de ricin are un scor comedogen scăzut. Acest lucru înseamnă că este puţin probabil să înfunde porii pielii şi reduce riscul de apariţie a punctelor negre, făcîndu-l adecvat pentru utilizarea pe pielea sensibilă.



Ieftin: produsele pentru îngrijirea pielii, în special cremele şi uleiurile faciale pot fi foarte scumpe. Uleiul de ricin are un cost relativ scăzut şi împărtăşeşte multe proprietăţi similare, cum ar fi promovarea unui ten sanatos şi hidratat.



Uleiul de ricin: beneficii pentru piele



Anti-inflamator: atît uleiul de ricin cît şi acidul ricinoleic au demonstrat proprietăţi antiinflamatorii. Acest lucru le face utile pentru tratarea pielii iritate.



Antimicrobian: Poate proteja pielea de infecţiile bacteriene prin menţinerea microbilor care pot provoca boli.



Hidratant: Uleiul de ricin conţine trigliceride. Acestea pot ajuta la mentinerea umidităţii in piele, făcîndu-l un tratament util pentru pielea uscată.



Curăţarea: Trigliceridele găsite în uleiul de ricin sînt de asemenea utile pentru îndepărtarea murdăriei de pe piele.



În timp ce uleiul de ricin conţine multe substanţe chimice legate de îmbunătăţirea sănătăţii pielii, cercetările au fost limitate în ceea ce priveşte beneficiile dermatologice ale uleiului de ricin. Poate fi folosit mai eficient împreună cu alte tratamente.



Uleiul de ricin: utilizare



Poate dura puţin pînă cînd pielea va absorbi pe deplin uleiul de ricin. Trebuie să ştii că diluarea uleiului poate favoriza absorbţia în piele. Poţi dilua uleiul de ricin cu alte uleiuri, cum ar fi ulei de măsline sau arahide. Raportul recomandat este 1: 1 - cantitatea de ulei de ricin trebuie să fie aceeaşi cu cea a uleiului cu care este amestecat. Diluat, se va absorbi şi mai uşor.



Uleiul de ricin: efecte secundare



Am menţionat deja care sînt beneficiile şi proprietăţile valoroase ale uleiului de ricin, însă este important de reţinut că există şi dovezi ştiinţifice care susţin că multe din aceste afirmaţii nu sînt concludente şi multe dovezi tind să fie mai degrabă anecdotice decît ştiinţifice.



Efectele secundare cel mai adesea rapoarte sînt:



• Iritaţii ale pielii

• umflături

• mîncărimi



Oricine are o reacţie alergică la uleiul de ricin trebuie să solicite imediat asistenţă medicală. Iritaţia pielii şi dezvoltarea erupţiilor cutanate sînt cel mai frecvent raportate reacţii adverse.