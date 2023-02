Lipsa acestei vitamine provoaca dureri de spate si articulații

Se consideră în general că durerea articulațiilor este un rezultat al imbătrănirii.



Totuși, în numeroase cazuri, cauza acestor dureri este deficienta de vitamine. Tocmai de aceea este extrem de important sa fim cat mai activi din punct de vedere fizic si sa nu ne lasam prada durerii, transmite Noi.md cu referire la andreilaslau.ro.



Carenta de diverse vitamine este o problema foarte des intîlnită în zilele noastre si este strîns legată de durerile articulațiilor.



În acest articol vă vom arata cum sa ne protejăm de aceste simptome supărătoare.



În cele mai multe dintre cazuri, într-adevar, inaintarea in vîrsta este cauza principala a durerilor de articulații, dar aceste dureri pot fi provocate si de nivelul de aciditate din organism, dieta, greutate, stresul la locul de muncă etc.



Un studiu recent a arătat ca deficientul de vitamina D este, de asemenea, o posibilă cauza a durerilor de articulații.



Dacă este ignorat pe o perioada indelungată de timp, deficientul de vitamina D duce la intensificarea durerilor articulațiilor si poate provoca afecțiuni grave ale oaselor sau chiar artrita.



Vitamina D, supranumită si „vitamina soarelui”, joaca un rol vital pentru protejarea organismului nostru de o serie de afectiuni cronice.

De aceea, este esential sa cunoaștem atît simptomele unui deficit al acestei substanțe in corp, cît si sursele valoroase care ne asigura necesarul zilnic.



Simptomele deficientei de Vitamina D:



– O stare de spirit neadecvată

– Probleme cu somnul

– Senzație de arsură si mîncarime în picioare

– Durere constantă la nivelul picioarelor



Există si un test pe care vi-l puteți face pentru a vă da seama daca aveți un deficit al vitaminei D.



Ceea ce trebuie sa faceți este să vă apasati osul pieptului si sa identificați nivelul de presiune care duce la durere. Daca simțiti durere aproape imediat ce incepeți să vă apăsati, este mai mult ca sigur ca aveți o carenta a vitaminei D in corp.



Primul lucru pe care îl puteti face pentru a va mari dozajul de vitamina D din organism este să vă expuneți la soare timp de 10 – 15 minute in fiecare zi.



Expunerea la soare devine o problema pe timp de iarna sau dacă locuiți intr-o zona geografica nu foarte insorită. De aceea, este bine sa știti că vitamina D se poate lua si din consumul unor anumite alimente cum ar fi galbenușul de ou, tonul, ciupercile si macroul.



O alta posibilitate de a va echilibra nivelul de vitamina D din organism este de a lua suplimente, insa aveți grija să luați suplimente care conțin vitamina D3 si nu D2. Vitamina D3 este cea care se produce in mod natural prin expunerea la soare.



Vitamina D este importantă pentru oase, deoarece ajuta la absorbirea si fixarea calciului si fosforului. Mai mult, vitamina D activată este unul dintre cei mai puternici inhibitori ai creșterii celulelor canceroase. De asemenea, stimuleaza pancreasul pentru a produce insulina si reglează sistemul imunitar.



Alte dovezi arată ca vitamina D joaca un rol important in reducerea riscului de diabet, scleroza multiplă, infarct sau artrita reumatoida.