Ce spun astrele azi, 5 februarie

Berbec

Ai dori mai multa aventură si mai multa afectiune din partea celor dragi, dar se pare ca acestia au cu totul alte treburi de rezolvat. Astfel sunt sanse sa te gandesti ca ceva s-a schimbat in relatia cu persoana iubita sau in cea cu copiii. Pe undeva asa este, dar nici pe departe nu este cazul sa intri la banuieli serioase. Ai rabdare si incredere ca la momentul potrivit vei primi tot ce iti doresti. Deocamdată distrează-te cu un hobby.



Taur

La sfarsitul acestei saptamani ai dori sa stai acasa, printre cei dragi sau sa mergi in vizita la rude. Sunt sanse in acest sens, dar pot interveni chestiuni profesionale urgente care sa te scoată din programul alcatuit de tine. Fii intelegator si ocupa-te, in limita posibilului, si de acestea, mai ales daca este vorba sa ajuti un coleg de serviciu sau sa rezolvi o chestiune personala a unui prieten. Serile acestor zile sunt rezervate numai pentru sufletul tau.



Gemeni

Foarte posibil sa intalnesti sau sa stai de vorba cu persoane dragi din anturajul apropiat sau cu rude si prieteni pe care nu i-ai mai vazut demult. Acest weekend este marcat de tot felul de controverse, pentru ca mentalul tau este obosit si nu prea poate ține pasul intr-o discutie lunga sau pe o tema deosebita. De aceea, rezumă-te la activitati usoare si abordeaza numai subiecte pe care le stăpânești bine deocamdată.



Rac

Dorința de a cheltui pe mofturi este mare, greu de stăpânit, iar ispitele te înconjoară frecvent la sfarsitul acestei saptamani. Pe de alta parte, intervin temeri profunde legate de veniturile tale obtinute dintr-o activitate profesionala. Ar fi bine sa te orientezi numai spre cheltuieli prioritare. Cei dragi te sustin, dar nu vor fi de acord sa achizitionezi ceva doar asa de plăcerea momentului. Odihneste-te si bucură-te de tot ce te inconjoara!



Leu

Oscilezi mult in atitudine si dialoguri, fapt care ar putea duce la relatii tensionate mai ales cu membrii familiei la finalul acestei saptamani. Controleaza-ti starile si cultiva gândirea pozitivă! Chiar daca nivelul energiei vitale este scazut, cu o alimentatie potrivita, odihna si plimbari in aer liber vei depasi momentele neplăcute cu bine. Cei dragi îți vor binele si ar fi minunat si de mare folos sa dai ascultare sfaturilor lor.



Fecioara

Rezerva-ti momente de odihna la finalul acestei saptmani. In tihnă, departe de zgomotul cotidian vei avea puterea sa descoperi si sa intelegi adevaruri importante, aflate in spatele evenimentelor in care esti implicat. Temerile sunt accentuate, dar discutând cu cineva drag si de incredere vei vedea ca exista solutii pentru toate. De evitat pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale!



Balanta

Se contureaza un weekend cu surprize importante in segmentul relatiilor cu prietenii. Popularitatea ta in rândul acestora si sprijinul pe care îl așteptai din partea lor se vor schimba definitiv. Ar fi bine sa nu îți expui vulnerabilitatile, planurile de viitor sau părerile fata de diverse persoane sau situatii cotidiene. Exista riscul sa primesti replici de tot felul. Fii discret si mult mai orientat spre scopurile tale personale!



Scorpion

In mijlocul altora este posibil să-ți dizolvi temerile acumulate de multa vreme. Sfarsitul acestei saptamani aduce provocari in relatiile de autoritate, atat acasa, printre membrii familiei, cat si la locul de munca, in relatiile cu sefii. Depinde nunai de tine să gestionezi corespunzator orice situatie in care te vei afla. Cumva esti personajul principal, pe care toata lumea doreste, sau nu, să-l aplaude la scena deschisă.



Sagetator

Procesele mentale sunt îngreunate in acest weekend, de aceea evita activitatile intelectuale prea solicitante si persoanele zgomotoase. Informatiile privitoare la o calatorie in strainatate te pot necăji serios. Deocamdata este bine sa te adaptezi situatiilor ivite si sa ai încredere ca in viitorul apropiat se vor rezolva toate după gustul tau. Linisteste-ti sufletul cu o lectură amuzantă sau cu un film de Oscar.



Capricorn

Segmentul financiar comun cu altii este tema principala a zilelor acestui sfarsit de saptamana. Este posibil să descoperi neplata la timp a unor datorii, iar acum s-au acumulat si penalizări. Lasa temerile deoparte si gandeste-te, pe indelete, cum sa abordezi cheltuielile de acum incolo. Salvarea va veni de la prieteni sau de la persoanele care te sustin si te apreciaza in domeniul profesional in care activezi.



Varsator

Relatia cu partenerul de viata este tensionata la finalul acestei saptamani, astfel ca oricine altcineva dorește să-ți intre in grații reușește greu sau deloc. Gâlceava poate porni de la chestiuni profesionale, de la dorinta de a ocupa functii de conducere sau de la faptul ca sustii anumite persoane care, doar profita de pe urma ta. Fii prudent si evita sa iei decizii majore. Odihneste-te si plimba-te in aer liber alaturi de cei dragi.



Pesti

Tentatia de a lucra singur la serviciu sau de a rezolva chestiunile de rutină ale casei este mare si dificil de contracarat. Ai putea avea senzatia cau numai tu singur reusesti sa duci treburile la bun sfarsit, iar pentru asta esti in stare sa indepartezi pe toata lumea din calea ta. In zilele acestui final de saptamana, acest crez si aceasta atitudine sunt paguboase si chiar pot declansa conflicte pe termen lung, mai ales la locul de munca.