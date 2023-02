Antibioticul natural care face MINUNI. Leacul împotriva răcelii și gripei

Anumite substanțe naturale au proprietăți antibacteriene, dar care sunt sigure de utilizat și când ar trebui să le folosească o persoană?



Antibioticele eliberate pe bază de prescripție medicală, cum ar fi penicilina, au ajutat oamenii să se recupereze de boli și afecțiuni altfel fatale încă din anii 1940.



Cu toate acestea, oamenii apelează și la antibiotice naturale pentru tratament.



Potrivit NHS, 1 din 10 persoane suferă de efecte secundare care dăunează sistemului digestiv după ce au luat antibiotice. Aproximativ 1 din 15 persoane sunt alergice la acest tip de medicamente.



În acest articol, ne uităm la dovezile din spatele a șapte dintre cele mai bune antibiotice naturale. De asemenea, discutăm ce să evitați și când să vedeți un medic.

Șapte cele mai bune antibiotice naturale



Juriul științific nu este încă sigur în privința antibioticelor naturale. În timp ce oamenii au folosit remedii ca acestea de sute de ani, majoritatea tratamentelor nu au fost testate temeinic.



Cu toate acestea, unii arată rezultate promițătoare în cadrul analizei medicale și sunt în curs de desfășurare studii suplimentare.



Cu o creștere continuă a bacteriilor rezistente la medicamente, oamenii de știință se uită la natură atunci când dezvoltă noi medicamente.



Aici, examinăm știința din spatele a șapte antibiotice naturale.



1. Usturoi



Culturile din întreaga lume au recunoscut de mult usturoiul pentru puterile sale preventive și curative.



Cercetările au descoperit că usturoiul poate fi un tratament eficient împotriva multor forme de bacterii, inclusiv Salmonella și Escherichia coli (E. coli). Usturoiul a fost chiar luat în considerare pentru utilizare împotriva tuberculozei multi-rezistente la medicamente.



2. Miere



Din vremea lui Aristotel, mierea a fost folosită ca unguent care ajută la vindecarea rănilor și previne sau elimină infecția.



Profesioniștii din domeniul sănătății de astăzi l-au găsit util în tratarea rănilor cronice, arsurilor, ulcerelor, escarelor și grefelor de piele. De exemplu, rezultatele unui studiu din 2016 demonstrează că pansamentele cu miere pot ajuta la vindecarea rănilor.



Efectele antibacteriene ale mierii sunt de obicei atribuite conținutului de peroxid de hidrogen. Cu toate acestea, mierea de manuka luptă împotriva bacteriilor, deși are un conținut mai scăzut de peroxid de hidrogen.



Un studiu din 2011 a raportat că cel mai cunoscut tip de miere inhibă aproximativ 60 de tipuri de bacterii. De asemenea, sugerează că mierea tratează cu succes rănile infectate cu Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA).



Lăsând deoparte proprietățile antibacteriene, mierea poate ajuta rănile să se vindece, oferind un strat protector care favorizează un mediu umed.



3. Ghimbir



De asemenea, comunitatea științifică recunoaște ghimbirul ca antibiotic natural. Mai multe studii, inclusiv unul publicat în 2017, au demonstrat capacitatea ghimbirului de a lupta împotriva multor tulpini de bacterii.



Cercetătorii explorează, de asemenea, puterea ghimbirului de a combate răul de mare și greața și de a scădea nivelul zahărului din sânge.



4. Echinaceea



Nativii americani și alți vindecători tradiționali au folosit echinacea de sute de ani pentru a trata infecțiile și rănile. Cercetătorii încep să înțeleagă de ce.



Un studiu publicat în Journal of Biomedicine and Biotechnology raportează că extractul de Echinacea purpurea poate ucide multe tipuri diferite de bacterii, inclusiv Streptococcus pyogenes (S. pyogenes).



* pyogenes este responsabil pentru faringitia streptococică, sindromul de șoc toxic și „boala mâncătorului de carne” cunoscută sub numele de fasciită necrozantă.



Echinacea poate lupta, de asemenea, cu inflamația asociată cu infecția bacteriană. Este disponibil pentru cumpărare în magazinele de sănătate sau online.



5. Goldenseal



Goldenseal se consumă de obicei în ceai sau capsule pentru a trata problemele respiratorii și digestive. Cu toate acestea, poate combate și diareea bacteriană și infecțiile tractului urinar.



În plus, rezultatele unui studiu recent susțin utilizarea sigiliului de aur pentru a trata infecțiile pielii. Într-un laborator, extractele de goldeanseal au fost folosite pentru a preveni deteriorarea țesutului MRSA.



O persoană care ia medicamente pe bază de rețetă ar trebui să consulte un medic înainte de a lua goldenseal, deoarece acest supliment poate provoca interferențe.



Goldenseal conține și berberină, o componentă importantă a antibioticelor naturale. Acest alcaloid nu este sigur pentru sugari sau femeile care sunt însărcinate sau care alăptează.



Capsulele Goldenseal sunt disponibile pentru cumpărare din magazinele de sănătate sau online.



6. Cuișoare



Cuișoarele a fost folosită în mod tradițional în procedurile dentare. Cercetările descoperă acum că extractul de apă de cuișoare poate fi eficient împotriva multor tipuri diferite de bacterii, inclusiv E. coli.



7. Oregano



Unii cred că oregano întărește sistemul imunitar și acționează ca un antioxidant. Poate avea proprietăți antiinflamatorii.



În timp ce cercetătorii nu au verificat încă aceste afirmații, unele studii arată că oregano este printre cele mai eficiente antibiotice naturale, în special atunci când este transformat într-un ulei.