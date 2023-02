Cît de des avem nevoie de multivitamine

Multivitaminele sînt printre cele mai folosite suplimente din lume. În ce situații îți sînt de ajutor și cît de des ar trebui să faci cure de multivitamine?



Multivitaminele sînt cele mai utilizate suplimente din lume, popularitatea lor crescînd mult în ultimele decenii. Unii oameni cred că multivitaminele le pot îmbunătăți starea de sănătate, le pot compensa obiceiurile alimentare nesănătoase și le pot reduce riscul de boli cronice, scrie doc.ro.



Ce sînt multivitaminele?



Multivitaminele sînt suplimente care conțin în aceeași capsulă mai multe tipuri de vitamine și minerale, uneori alături de alte ingrediente. Deoarece nu există un standard pentru ceea ce constituie o multivitamină, compoziția nutritivă variază în funcție de marcă și produs. Acestea sînt disponibile în mai multe forme, inclusiv tablete, capsule, pulberi și lichide. Majoritatea multivitaminelor trebuie administrate o dată sau de două ori pe zi.



Cînd iei multivitamine, e important să le cumperi de la producători renumiți și să respecți dozele indicate pe etichetă.



Ce conțin multivitaminele?



13 vitamine și cel puțin 16 minerale sînt esențiale pentru sănătate. Multe dintre ele ajută la reacțiile enzimatice din corp sau funcționează ca molecule de semnalizare sau elemente structurale. Corpul are nevoie și de acești nutrienți pentru reproducere, întreținere, creștere și reglarea proceselor corporale.



Multivitaminele și bolile de inimă



Bolile de inimă sînt principala cauză de deces la nivel mondial. Mulți oameni cred că administrarea de multivitamine poate ajuta la prevenirea bolilor de inimă, dar dovezile sînt contradictorii. Unele studii sugerează că multivitaminele sînt corelate cu un risc redus de atac de cord și deces¹, în timp ce altele nu arată acest efect.



Timp de mai bine de un deceniu, un studiu extins a investigat efectele administrării zilnice de multivitamine la peste 14.000 de medici bărbați de vîrstă mijlocie. Rezultatele studiului nu au arătat reduceri ale infarcturilor, accidentelor vasculare cerebrale sau mortalității. Un studiu mai recent a arătat că în rîndul femeilor - dar nu al bărbaților - care iau multivitamine timp de cel puțin 3 ani, administrarea acestora a fost asociată cu un risc cu 35% mai mic de a deceda din cauza bolilor de inimă.



Multivitaminele și cancerul



Dovezile privind utilizarea multivitaminelor în ceea ce privește scăderea riscului de cancer sînt, de asemenea, mixte. Unele studii nu sugerează vreun efect clar asupra riscului de cancer, în timp ce altele asociază utilizarea multivitaminelor cu un risc crescut de cancer. O analiză care a examinat 5 studii randomizate, controlate, care au cuprins 47.289 de persoane, a constatat un risc cu 31% mai mic de cancer la bărbații care au luat multivitamine, dar acest efect nu s-a produs și la femei.



Două studii observaționale, unul incluzînd femei și celălalt incluzînd bărbați, au asociat administrarea suplimentelor de multivitamine pe termen lung cu un risc redus de cancer de colon.



Același studiu² realizat pe cei 14.000 de medici a menționat că utilizarea zilnică pe termen lung de multivitamine a redus riscul de cancer la bărbații fără antecedente de cancer. Cu toate acestea, nu a avut niciun efect asupra riscului de deces în timpul perioadei de studiu.



Multivitaminele au alte beneficii pentru sănătate?



Multivitaminele au fost studiate în diverse scopuri, inclusiv pentru a afla cum sînt conectate cu funcția creierului și cu sănătatea ochilor.



Funcția creierului. Mai multe studii³ au descoperit că multivitaminele pot îmbunătăți memoria la adulții vîrstnici. Aceste suplimente pot îmbunătăți, de asemenea, starea de spirit. Cercetările relevă legături nu numai între o dispoziție negativă și carențele de nutrienți, ci și între multivitamine și o stare de spirit mai bună și reducerea simptomelor depresiei.



Sănătatea ochilor. Degenerescența maculară legată de vîrstă este principala cauză de orbire la nivel mondial. Un studiu a constatat că administrarea de vitamine și minerale antioxidante poate încetini progresia acestuia. Cu toate acestea, nicio dovadă nu sugerează că acești compuși ar putea preveni boala. Unele dovezi indică, însă, faptul că multivitaminele pot reduce riscul de cataractă, o altă boală foarte frecventă a ochilor.



Multivitaminele pot fi dăunătoare în unele cazuri



Dozajul este un factor important de luat în considerare atunci cînd iei multivitamine. Deși dozele mari de vitamine și minerale sînt bune, cantitățile exagerate pot fi extrem de dăunătoare. Dozajul adecvat depinde adesea de solubilitate, pentru care vitaminele sînt clasificate în două grupe:



Solubile în apă. Corpul elimină cantități în exces din aceste vitamine. Solubile în grăsime. Deoarece corpul nu are o modalitate ușoară de a elimina aceste vitamine, cantitățile în exces se pot acumula în perioade lungi de timp. Vitaminele liposolubile includ A, D, E și K. În timp ce vitaminele E și K sînt relativ netoxice, vitaminele A și D pot avea efecte toxice dacă sînt administrate în exces.



Femeile însărcinate trebuie să fie deosebit de prudente în ceea ce privește aportul de vitamina A, deoarece cantitățile excesive au fost corelate cu defecte congenitale. Toxicitatea vitaminei D este extrem de rară și este puțin probabil să se dezvolte în urma utilizării multivitaminelor (toxicitatea vitaminei A este mai frecventă).



Dacă iei multivitamine și consumi multe alimente bogate în nutrienți, poți depăși cu ușurință aportul zilnic recomandat. Fumătorii ar trebui să evite multivitaminele cu cantități mari de beta caroten sau vitamina A, deoarece acești nutrienți le pot crește riscul de cancer pulmonar. Mineralele pot fi, de asemenea, dăunătoare în doze mari. De exemplu, prea mult fier poate fi periculos pentru persoanele care nu au nevoie de el.



Cine ar trebui să ia multivitamine?



Multivitaminele nu sînt potrivite pentru toată lumea și pot chiar să dăuneze unor persoane, deci e recomandat să fie luate după sfatul medicului, dacă se constată carențe. Cu toate acestea, anumite grupe de populație pot beneficia de multivitamine, cum ar fi:



Vîrstnicii. Absorbția vitaminei B12 scade odată cu înaintarea în vîrstă. Adulții mai în vîrstă pot avea, de asemenea, nevoie de mai mult calciu și de un supliment de vitamina D.



Veganii și vegetarienii. Deoarece vitamina B12 se găsește numai în alimentele de origine animală, există un risc mai mare de carență la persoanele care urmează o dietă pe bază de legume și fructe. Este posibil ca acestora să le lipsească și calciul, zincul, fierul, vitamina D și acizii grași Omega-3.



Femeile însărcinate și cele care alăptează. Acestea ar trebui să se consulte cu medicul, deoarece unele substanțe nutritive sînt utile în aceste perioade, iar altele dăunătoare. De exemplu, excesul de vitamina A poate provoca malformații congenitale.



Alte persoane care pot beneficia de suplimentele cu multivitamine sînt cele care au suferit o intervenție chirurgicală asociată cu scăderea în greutate, care urmează diete cu conținut scăzut de calorii, care au un apetit scăzut sau care nu primesc suficienți nutrienți doar din alimentație.