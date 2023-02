La Chișinău se va desfășura vernisajul „Fotografie de familie țesută în milieu”

Fiecare doritor este invitat la vernisajul „Fotografie de familie țesută în milieu”. Este un eveniment de odihnă, relaxare și reflecție, unde vei avea marea oportunitate de a te „teleporta” în secolul trecut și vei afla istoria femeilor puternice din acea perioadă. Vei avea parte de o terapie prin muzică, recitaluri de poezie și șansa de a face parte dintr-o comunitate de femei care aduc PACEA - Prezență, Atitudine, Conectare, Echilibru, Acțiune.



În cardul acestei întâlniri vor fi expuse fotografiile Anei – Cristina Irian, cercetătoare din România în domeniul artelor vizuale, curator și artistă care lucrează cu fotografia, arhivele și materialele multimedia.



De asemenea, în cadrul evenimentului vor fi prezentate rezultatele cercetării „Femei ale acestui pământ”, realizate de Asociația Obștească „FĂCLIA” în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor prin Alianța de Conectare pentru Reziliență Pretutindeni în Moldova” (NE PASĂ în Moldova).



Fotografiile „#mili-eu: Ileana, bunica domnului B.” vor fi prezentate sub forma unor instalații vizuale în care sunt integrate artistic pozele de familie și milieurile croșetate de Ileana, o femeie din România care s-a ocupat toată viața de casă și de familia sa.



Ileana, bunica domnului B.: „Ileana s-a născut pe 13 februarie 1928 la Măceșu de Sus, astăzi județul Dolj, România. La 22 de ani am regăsit-o, în documentele de familie, deja mutată la București, proaspăt căsătorită cu Gheorghe din Măceșu de Jos.



Ileana a fost casnică, s-a ocupat toată viața de casă și de familia sa. În timpul liber i-a plăcut să croșeteze milieuri (cunoscute popular sub numele de mileuri), împreună cu alte prietene. Femeile se întâlneau și povesteau, croșetând împreună, își amintește nepotul acesteia, domnul B. Ileana a trăit 90 ani. În urma sa au rămas, printre obiectele personale, mai multe milieuri lucrate de ea și o serie de fotografii de familie care ne-o prezintă la diferite vârste.”



Ideea de fotografie de familie țesută în milieu a pornit de la un proiect despre lucrul de mână practicat de femeile din România în secolul trecut. Expunerea acestor lucrări are drept scop conștientizarea că obiectele personale fragile sunt și pot fi folosite pentru a comunica, a păstra amintiri și a provoca narațiuni vizuale în contexte interpersonale.



Ana – Cristina Irian este o cercetătoare care a studiat antropologie vizuală la București și la Perugia. Este doctor în arte vizuale al UNARTE. Împreună cu membrii asociației „Omnia Photo”, artiști, cercetători și instituții culturale partenere desfășoară proiecte de documentare vizuală, recuperare de arhive fotografice, proiecte docu-artistice participative, ateliere de fotografie veche și istoria fotografiei.



Acceptă invitația și vino să te delectezi cu o expoziție excepțională, plină de inspirație, trăiri și senzații!



Vernisajul va avea loc duminică, 05 februarie 2023, începând cu ora 11.00, la Artcor (adresa: strada 31 August 1989, Chișinău).



Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor prin Alianța de Conectare pentru Reziliență Pretutindeni în Moldova” (NE PASĂ în Moldova), finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.