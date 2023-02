Peste un miliard de tineri sunt în pericol să își piardă auzul. Avertismentul medicilor

Atenție la cît de des și de tare ascultați muzică în căști, ori la boxe. Un studiu care s-a întins pe 21 de ani arată că peste un miliard de tineri din toată lumea sînt în pericol să își piardă auzul, din cauza nivelului de zgomot, la care se expun, transmite paranteze.md.



Medicii declară că sunetele care trec de 70 de decibeli pentru perioade mai lungi de timp ne pot afecta serios și ne recomandă să facem un repaos, de cel puțin opt ore, după ce petrecem mult timp în zgomot.



Oriunde privești pe stradă este imposibil să nu vezi cel puțin un om care are căști. Într-o intersecție din Capitală, în cinci minute, am numărat peste 20 de tineri.



Avertismentul medicilor



Chiar dacă acum „se aude mai bine", specialiștii atrag atenția că s-ar putea să regretăm mai tîrziu.



După ce au analizat mii de oameni pe parcursul a 21 de ani, cercetătorii americani au observat că expunerea repetată și îndelungată la niveluri ridicate de zgomot, fie în căști, ori în cluburi, va afecta auzul a peste un miliard de tineri.



Cei mai expuși sînt cei care au deja traume sonore de la serviciu, adică lucrează în cluburi, aeroporturi ori pe șantier, unde nivelul de zgomot este foarte mare, dar și cei care sînt mai sensibili genetic, spun medicii.



Dr. Ioana Vodă, medic primar ORL: „Moștenesc niște gene cu puține celule receptoare sau cu transmisie, cu nerv prost sau cu o importantă afectare centrală și aceștia, cu o traumă sonoră suplimentară, se vede la vîrste tinere că au o problemă de auz”.



Totodată, telefoanele inteligente pot măsura zgomotul din exterior și ne pot oferi o imagine despre care este nivelul de sunet la care sîntem expuși, în medie, într-o anumită perioadă de timp.



De exemplu, potrivit aplicației de pe telefon, adunate în ultimele șapte zile, am petrecut 40 de ore într-un mediu unde nivelul de sunet a fost asemănător cu zgomotul dintr-un restaurant gălăgios, care poate ajunge la 80 de decibeli.



Alte patru ore le-am petrecut în medii unde sunetul ajunge la 90 de decibeli. E ca și cum aș fi ascultat, adunat timp de patru ore, sunetul produs de o motocicletă, iar în alte 24 de minute, sunetul s-a ridicat la nivelul zgomotului produs de sirena unei ambulanțe.



Reglementări europene



Reglementările europene impun producătorilor de dispozitive audio să fie foarte atenți la cît de tare poate răsuna muzica.



Bogdan Ștefan, managerul unui magazin de produse audio: „Printre alte specificații, una este nivelul maxim de zgomot. Deci niciuna din căștile wireless care anulează zgomotul de fundal, de la mărcile bune și care vin pe un canal oficial, nu o să ne afecteze vreodată auzul nici dacă dau la maxim. O cască „over ear” are niște difuzoare mai mari, mai multă baterie și un amplificator mai puternic. Ar putrea să facă mai multă gălăgie, dar, din nou, sînt limitate de reglementările Uniunii Europene”.



Deficiențele de auz sînt descrise de Organizația Mondială a Sănătății că fiind „boala industrială ireversibilă cea mai frecventă", care afectează în prezent peste 430 de milioane de pămînteni.