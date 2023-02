O femeie de 100 de ani a dezvăluit secretul unei vieți lungi și fericite

Olive Westerman a călătorit prin lume împreună cu soțul ei Sam, scriitor și ghid turistic, și a locuit în Singapore timp de trei ani.



Ea a lucrat ca asistentă medicală și a spus că lucrul cu copiii i-a permis să aibă mereu un suflet tînăr, scrie LAD Bible.



Acum, încă are același spirit. Olive și-a sărbătorit ziua de naștere înconjurată de cei mai apropiati și dragi prieteni, la căminul de bătrîni din Chester. De asemenea, personalul i-a dăruit o sticlă de parfum Estee Lauder, pe care răposatul ei soț i-l oferea în fiecare an, de ziua ei.



Cînd a fost întrebată care este secretul pentru a trăi o viață fericită și lungă, Olive din South Kirby, West Yorkshire, a spus: „Evitați să vorbiți cu bărbați străini și veți fi bine.



"Cred că cel mai bun sfat pe care l-aș putea da este pur și simplu să fii fericit și mulțumit, să trăiești și să profiti la maximum de ceea ce ai. De-a lungul anilor, am petrecut mult timp lucrînd cu copiii, iar acest lucru vă va ajuta, cu siguranță, să vă mențineți un suflet tînăr. De fapt, nu pot să cred că acum am 100 de ani, dar mă simt uimitor”.



Femeia a adăugat că a fost „încîntată” cînd a primit în dar o felicitare de la Regele Charles și Camilla de ziua sa.