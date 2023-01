10 finaliști vor concura în Finala Națională Eurovision 2023

În urma desfășurării ieri seara a audițiilor live din Selecția Națională Eurovision 2023, membrii juriului au anunțat cine sunt cei 10 artiști care vor concura în Finala Națională din 4 martie, informează MOLDPRES.



Potrivit organizatorilor, cele mai multe puncte au fost acumulate de trupa Sunstroke Project (55), care, în 2017, a obținut cel mai bun rezultat pentru Republica Moldova, locul 3, cu „Hey Mamma”. În acest an, membrii trupei au prezentat piesa „Yummy Mommy”.



Cu două puncte mai puțin merge în finală Pasha Parfeni cu „Soarele și Luna”. Artistul a cântat pentru Republica Moldova în 2012, obținând locul 11 cu melodia „Lăutar”.



Cu 52 de puncte a acces în etapa finală DONIA (Red Zone), iar cu 49 - Aliona Moon, care a interpretat „Du-mă”. Artista s-a clasat pe locul 11 la Eurovision 2013, când a ieșit pe scena concursului cu piesa „O mie”.



Printre finaliști se mai numără: OL (Why You Play It Cool), Surorile Osoianu (Bade, bădișor, bădiță), NÖRDIKA (Damn and down), Victor Gulick (Let’s dance), COSMINA (Indestructible) și Corina Ivanov (When love’s real).



Cei 10 finaliști au fost aleși doar în baza votului juriului. Acesta a fost format din interpreta și dirijoarea de cor Viola Julea, șeful Radio Moldova Muzical, Ion Chiorpec, conducătorul artistic al Orchestrei Fraților Advahov și Artist al Poporului, Vasile Advahov, compozitorul și Artist al Poporului, Liviu Știrbu, și jurnalista Daniela Crudu.



În acest an, cea de-a 67-a ediție a Eurovision se va desfășura la Liverpool, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Teleradiodifuzorii publici din 37 de ţări vor concura pe 9, 11 şi 13 mai. 31 de ţări vor concura pentru 20 de locuri în Marea Finală alături de Franţa, Germania, Italia, Spania, gazda - Regatul Unit şi Ucraina, câștigătoarea anului 2022. Competiţia este găzduită de BBC în Marea Britanie, în numele Ucrainei, după victoria Kalush Orchestra de la Torino, în mai 2022.