Un celebru bucătar îi avertizează pe oameni să nu păstreze ouăle în frigider

De mult timp există o dezbatere cu privire la faptul dacă ouăle ar trebui să fie depozitate în frigider sau în dulap. Iar bucătarul TV James Martin este ferm de partea dulapului, deoarece a declarat că oamenii nu ar trebui să păstreze ouăle în frigider. Expertul în alimentație a împărtășit motivul din spatele sfatului său în timpul unui episod de gătit în cadrul emisiunii This Morning de la ITV cu Holly Willoughly și Phillip Schofield – și totul are legătură cu cojile.



După ce a copt două prăjituri Victoria cu burete folosind diferite tipuri de ouă, bucătarul a început să vorbească despre diferența dintre ouăle de găină și cele de rață. El a spus că ceea ce contează cel mai mult este „calitatea” ouălor.



Martin a continuat apoi să le spună telespectatorilor cum să le depoziteze și a explicat că „toate ouăle sunt poroase” și că „nu trebuie păstrate niciodată în frigider”, deoarece vor sfârși prin a „absorbi toate aromele din frigider” prin coaja lor.



În plus, a spus că ouăle reci nu sunt cele mai bune pentru gătit și că trebuie folosite la temperatura camerei. În ciuda afirmațiilor sale, site-ul egginfo.co.uk pare să nu fie de acord.



Site-ul susține: „Cea mai bună practică este să depozitați ouăle în frigider; în acest fel, temperatura este întotdeauna constantă și ouăle vor fi mai proaspete. Când ajungeți să le folosiți, încercați să lăsați ouăle în afara frigiderului timp de aproximativ 30 de minute pentru a le aduce la temperatura camerei, altfel timpii de gătire s-ar putea schimba în funcție de modul în care le folosiți.”



Site-ul spune, totuși, că depozitarea într-o „cămară răcoroasă care nu se încălzește atunci când crește temperatura din bucătărie” este bună, dar subliniază că păstrarea ouălor la o temperatură constantă sub 20C este esențială, scrie Daily Mail citat de alephnews.ro.



De asemenea, recomandă oamenilor să păstreze ouăle în cutiile lor originale, deoarece acest lucru va ajuta la prevenirea problemelor menționate de Martin, precum și vă va permite să verificați data limită de consum.



„Poate că cel mai bun motiv pentru a păstra ouăle în cutie este pentru ca acestea să rămână cât se poate de proaspete”, explică site-ul.



„De ce?” Cojile de ouă au pori mici prin care se pot infiltra în timp bacteriile din alte alimente și mirosuri. Sfatul nostru – păstrați cutia!”