Cele mai bune alimente pentru a avea rinichi sănătoși

Oamenii de știință au descoperit, recent, o legătură între nivelurile mai mari de acizi grași Omega-3, prezente în peștele gras și alte fructe de mare, și riscul mai scăzut de a dezvolta afecțiuni renale, cum ar fi boala renală cronică (IRC), o afecțiune care afectează aproximativ 700 de milioane de oameni din întreaga lume.



Astfel, consumul săptămânal a cel puțin două porții de pește gras, precum somonul, macroul, sardinele sau heringii, a fost asociat cu un risc redus de apariție a afecțiunilor renale și cu o scădere mai lentă a funcției organului, potrivit Euronews.



Descoperirea nu îi va mulțumi pe vegani și vegetarieni



Informația nu îi va mulțumi pe vegani și vegetarieni. Și asta pentru că, în timp ce acizii grași Omega-3 pot fi găsiți și în alimentele pe bază de plante, oamenii de știință au descoperit doar că cei din peștele gras și fructele de mare au fost legați de un risc redus al bolilor de rinichi.



Condus de George Institute for Global Health și de University of New South Wales, studiul a combinat rezultatele a 19 studii care au implicat peste 25.000 de persoane cu vârsta cuprinsă între 49 și 77 de ani, din 12 țări.



Peștele gras – somonul, anșoa și tonul roșu – este bogat în proteine ​​și alți nutrienți, cum ar fi acizii grași omega-3 (un tip de „grăsimi sănătoase”). De exemplu, un file de somon fiert oferă 43,2 grame de proteine ​​și 246% din valoarea zilnică recomandată de acizi grași omega-3.



Niveluri mai mari de Omega 3, asociate cu un risc cu 8% mai mic de a suferi de afecțiuni renale



Legătura benefică dintre consumul de pește gras și rinichi mai sănătoși a fost mică, dar a fost observată în mod clar: cercetătorii au descoperit că niveluri mai mari de Omega 3 din fructe de mare au fost asociate cu un risc cu 8% mai mic de a dezvolta BRC.



În timp, această boală poate duce la insuficiență renală și chiar la deces. Descoperirile oamenilor de ștință confirmă ceea ce sugerează ghidurile dietetice, care recomandă consumul săptămânal de pește gras. Până acum, îns,ă nu au existat prea multe dovezi că acizii grași Omega-3 ar putea ajuta la menținerea unor rinichi sănătoși.



„Deși amploarea acestor asocieri a fost modestă, descoperirile noastre sugerează că un consum adecvat de fructe de mare și mai ales de pește gras ar trebui să facă parte din tiparele de alimentație sănătoase”, se arată în concluziile studiului.



Cercetătorii admit că descoperirile lor au fost observaționale și nu au demonstrat că un consum mai mare de fructe de mare scade riscul afecțiunilor renale.