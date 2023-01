Când va atinge omenirea singularitatea? Inteligența Artificială Generală, mai aproape decât credem

În lumea Inteligenței Artificiale (AI), ideea „singularității” domină. Conceptul descrie momentul în care Inteligența Artificială depășește controlul uman și transformă societatea. Problema este că singularitatea Inteligenței Artificiale (și motivul pentru care împrumută terminologie de la fizica găurilor negre) este extrem de dificil de prezis și aproape imposibil de știut ce ne așteaptă dincolo de acest „orizont al evenimentelor” tehnologic.



Cu toate acestea, unii cercetători în domeniul AI sunt în căutare de semne că ne apropiem de singularitate, reușind să-și dea seama dacă suntem mai aproape prin monitorizarea progresului Inteligenței Artificiale în ceea ce privește abilitățile comparabile cu cele ale oamenilor. Un astfel de indicator este abilitatea AI de a traduce limbajul cu acuratețea unui om. Limbajul reprezintă o provocare enormă pentru Inteligența Artificială, însă un computer capabil de așa ceva ar putea prezenta, în mod teoretic, semne ale Inteligenței Artificiale Generale (AGI).



„Asta pentru că limbajul este cel mai natural lucru pentru oameni. Cu siguranță, datele arată că mașinăriile sunt foarte aproape de acest moment”, a declarat Marco Trombetti, director executiv al Translated, o companie de traduceri cu sediul la Roma, citat de Popular Mechanics.



Momentul în care omenirea va atinge singularitatea



Compania a analizat progresul sistemului său AI, din 2014 și până în 2022, folosind un indicator numit „Time to Edit”, sau TTE, care calculează timpul de care au nevoie editorii umani pentru a corecta traducerile generate de Inteligența Artificială, în comparație cu traducerile făcute de oameni. În această perioadă de opt ani, după ce au fost analizate 2 miliarde de editări, sistemul AI al Translated a dat dovadă de îmbunătățiri mici, dar incontestabile.



În medie, un traducător uman are nevoie de aproximativ o secundă pentru a corecta fiecare cuvânt din traducerea unui om, potrivit Translated. În 2015, editorii profesioniști au avut nevoie de aproximativ 3,5 secunde per cuvânt pentru a verifica o traducere generată de AI, iar astăzi am ajuns la 2 secunde. Dacă această tendință va continua, sistemul bazat pe AI dezvoltat de Translated va fi la fel de priceput la traduceri ca un om până la sfârșitul deceniului (sau chiar mai devreme).



Singularitatea rămâne, cel puțin pentru moment, un concept destul de vag



„Schimbările sunt atât de mici încât nu le poți observa în fiecare zi, dar atunci când vezi progresul… în decurs de 10 ani, asta este impresionant. Aceasta este prima oară când cineva din domeniul Inteligenței Artificiale a făcut o predicție asupra singularității”, a declarat Trombetti într-un podcast.



Deși aceasta este o metodă nouă de cuantificare a momentului în care omenirea va atinge singularitatea, definirea singularității se lovește de aceleași probleme precum identificarea Inteligenței Artificiale Generale. Deși perfecționarea limbajului uman este, cu siguranță, o frontieră în cercetarea AI, această abilitate uimitoare nu înseamnă neapărat că o mașinărie este inteligentă (să nu mai vorbim de faptul că nici nu există consens în privința adevăratului sens al „inteligenței”).



Indiferent dacă acești traducători sunt sau nu vestitorii „Apocalipsei tehnologice”, un sistem AI capabil să traducă limbajul la fel de bine ca un om ar putea schimba societatea pentru totdeauna, chiar dacă singularitatea rămâne, cel puțin pentru moment, un concept destul de vag.