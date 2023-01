Ce spun astrele azi, 26 ianuarie

Berbec

Este o zi cu stari sufletesti contradictorii, astfel ca iti poate fi dificil sa te implici in activitati care necesita concentrare si efort fizic prelungit. Bine ar fi sa-ti selectezi prioritatile si sa te ocupi de treburi usoare, cel putin in prima parte a zilei. Gandeste-te sa mergi la sedinte de masaj, gimnastica usoara sau sa foloseste alte terapii naturiste, folositoare imbunatatirii sanatatii.



Taur

Ziua este favorabila introspectiei si analizarii pe indelete a relatiilor si situatiilor in care esti implicat. Pe de alta parte se pot accentua afectiuni vechi, de aceea dozeaza-ti eforturile si ocupa-te numai de treburi usoare. Detaseaza-te de grijile cotidiene si viseaza cu ochii deschisi. Rugaciunea spusa din suflet te poate elibera de tensiunile acumulate.



Gemeni

Dialogurile colegiale si activitatile profesionale se desfașoară anevoios. De aceea, pe cat posibil evita participarea la reuniuni profesionale si discutiile pe teme importante. Ar fi bine, ca din cand in cand sa studiezi conceptiile altora si felul lor de a fi. Astfel ai invata multe despre relatiile interumane si despre modul de rezolvare a situatiilor in care esti implicat.



Rac

Esti dependent de reactiile si vorbele celorlalti, ceea ce te vulnerabilizeaza mult mai ales in domeniul profesional. Sunt posibile discutii aprinse cu sefii, iar colegii nu-ti vor tine partea. Traversam o perioada in care neplacerile de la locul de munca sunt accentuate. Fii prudent si ocupa-te numai de indatoririle tale! Dupa-amiaza iti prind bine dialogurile cu membrii familiei.



Leu

Lasa deoparte grijile cotidiene si privește dincolo de perdeaua fizică. Chiar daca te confrunti cu neplaceri financiare, deocamdata ai tot ce iti trebuie pentru un trai decent. Organizandu-ti atent bugetul, alegand prioritatile si urmand la nevoie sfaturile celor dragi vei depasi totul cu bine. Muzica de relaxare si o plimbare in aer liber iti sunt de mare folos.



Fecioara

Provocările zilei sunt legate de banii pe care ii obtii din colaborari. Exista sanse bune de a contracta alte oferte de munca sau o colaborare actuala se poate diversifica, obtinand astfel un venit suplimentar. Totusi fii prudent si nu te grabi in luarea deciziilor si semnarea documentelor. Spre seara analizeaza pe indelete situatiile si relatiile in care esti implicat.



Balanta

Te preocupă lărgirea orizontului profesional, fie prin abandonarea unor sarcini de lucru sau a unui grup de colegi, fie prin cautarea altui loc de munca. Tendinta de a te grabi cu luarea deciziilor este mare si paguboasa. Deocamdata analizeaza situatia din domeniul profesional si lasa deciziile importante pentru zilele urmatoare. Seara iti aduce împăcare cu sine.



Scorpion

Ziua te predispune la munca multa, in special cea de rutina. Se pare ca vrei sa fugi de neplacerile din segmentul sentimental si astfel alegi indatoririle profeisonale sau treburile cotidiene necesare ingrijirii spatiului locativ. In prima parte a zilei, subiectivismul si graba sunt accentuate. Spre seara vei reusi sa te detasezi de fluctuatiile emotionale si sa te bucuri de toate.



Sagetator

In relatiile familiale intervine astazi un soi de răceală afectivă. Discutiile pe teme importante, lasa-le pentru zilele urmatoare. Fii intelegator cu cei dragi si foloseste-ti farmecul nativ pentru a inviora atmosfera din camin. A doua parte a zilei este favorabila activitatilor recreative si distractiei. Evita eforturile mari si selecteaza treburile prioritare!



Capricorn

Procesele mentale sunt îngreunate in prima parte a zilei. Fii prudent daca ai de intocmit documente sau trebuie sa participi la întâlniri oficiale. Exista riscul sa vorbești in necunostinta de cauza si sa gafezi serios. A doua parte a zilei este favorabila dialogurilor cu membrii familiei si treburilor gospodaresti. Accepta parerile celor dragi si implica-te in treburile gospodărești.



Varsator

Tentatia cumparaturilor este mare si riscanta in prima parte a zilei. Detaseaza-te de nevoile materiale si indreapta-ti atentia spre cele spirituale. Cineva din anturajul apropiat iti va oferi sfaturi bune vizavi de investitiile potrivite acestei perioade. Dupa-amiaza se intrezaresc discutii cu prieteni si cu neamurile. Evita sa-ti divulgi planurile si intentiile de viitor!



Pesti

Oscilațiile emoționale din prima parte a zilei te transforma intr-un personaj greu de inteles de catre cei din preajma. Astfel exista riscul sa indepartezi persoane dragi sau sa fii inlaturat din cadrul unui grup de lucru care functioneaza destul de bine. Dupa-amiaza te vei simti mai bine, revenind la sentimente mai bune. Evita cheltuielile majore si imprumuturile!