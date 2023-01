Ce spun astrele azi, 25 ianuarie

Berbec

Odihnește-te astăzi si lasă grijile deoparte. Afectiunile vechi, mai ales cele legate de sistemul limfatic te pot necăji destul de mult. Foloseste si terapii naturiste pentru a imbunatati starea intregului organism. Cineva din anturajul prietenilor te poate sfatui de bine vizavi de relatiile situatiile in care esti implicat. Totul este să accepți și alte păreri.



Taur

Foarte importante sunt astăzi relatiile cu prietenii. Chiar daca unele pareri sunt total diferite de ale tale, totusi ar fi bine sa retii spusele altora. Nesiguranta ivita in aceste tipuri de relatii te va face sa te indepartezi rapid de unele persoane, care pana nu demult iti sustineau demersurile personale si profesionale. Evita investitiile financiare si emotionale!



Gemeni

Ziua îți aduce multă lume in preajma, fie ca esti invitat la evenimente sociale, fie in familie apar pe neașteptate intalniri cu neamurile. Posibil chiar sa iei legatura cu cineva din strainatate sau sa ti se propună o oferta de colaborare cu parteneri straini. Retine detaliile celor discutate in aceste zile si nu te grăbi cu luarea deciziilor.



Rac

Gândurile iti sunt atrase de subiecte spirituale, fiind posibil sa se materializeze participarea la un seminar, un curs sau o prezentare de profil. Detaseaza-te de maruntisurile vietii cotidiene si urmeaza-ti dorintele sufletului. Vorbele frumoase, gesturile alese cu grija, atitudinea deschisa si armonioasa fata de tot ce te înconjoară, foloseste-le din plin.



Leu

Apar discutii legate de banii si bunurile administrate si folosite in comun cu partenerul de viata, rudele sau colaboratorii. Sunt momente favorabile pentru planuri de investitii, cheltuieli comune pe facturi, taxe sau servicii de care beneficiati impreuna. Tine cont de sfaturile sau doleantele celor dragi. Dincolo de vorbele banale se ascund adevăruri deosebite.



Fecioara

Relatiile de colaborare sunt puse sub lupă și astăzi. Ar fi bine sa te retragi dintr-un grup de lucru, daca simti ca nu mai rezonezi cu acele persoane sau cu acea activitate pe care o desfasurati impreuna. Deziluziile sunt mari, astfel ca orienteaza-te rapid spre noi orizonturi profesionale. In relatia de cuplu pot apărea schimbari benefice.



Balanta

Exista posibilitatea sa te afunzi in munca și astăzi. Te atrag mai mult activitatile specifice unui hobby, decat treburile de rutina de la locul de munca sau cele domestice. Alege prioritatile si dozeaza-ti eforturile! Sanatatea este vulnerabila pe segmentele picioarelor. Aminteste-ti ca tu iti esti cel mai potrivit terapeut și îngrijește-te corespunzător.



Scorpion

Ziua iti aduce in atentie activitatile comune cu persoana iubita sau copiii. Posibil sa inveti multe lucruri interesante de la generatiile mai tinere decat tine, astfel ca deschide-ti inima si transforma-te, pret de cateva momente, intr-un invatacel ascultator. Te poti relaxa cu un hobby sau taifasuind cu un prieten drag. Fereste-te de cheltuieli!



Sagetator

Sa fii acasa, alaturi de cei dragi este cea mai indicata situatie astăzi. Persoanele din anturajul apropiat te vor provoca la discutii sau vor dori sa te viziteze. Ar fi bine sa-ti alcatuiesti un program personal in asa fel incat sa ai momente, atat pentru odihna, cat si pentru intimitate cu membrii familiei. Lasa indatoririle profesionale deoparte si bucura-te de toate!



Capricorn

Ziua este favorabil intalnirilor si dialogului cu persoanele din anturajul apropiat. Datorita bugetului, restrâns in aceste zile, este posibil, fie sa nu onorezi o invitatie, fie sa te imprumuti pentru a oferi un cadou deosebit cuiva drag. Ar fi bine sa lasi deoparte protocolul si sa socializezi fără teamă. Simpla ta prezenta si un zâmbet sincer vor rezolva totul.



Varsator

Vei privi cu un ochi critic la situatia ta materiala. Posibil sa contabilizezi bunurile si banii disponibili, trasând totodată noi directii de folosinta a lor. Sunt momente favorabile pentru a lucra la sistemul tau personal de valori morale si spirituale, detașându-te de planul material. Depinde numai de tine sa adopti o alta filozofie de viata.



Pesti

Sunt binevenite ședințele de masaj, mersul la piscină, plimbările prin locurile preferate si trasarea unor planuri noi de viata. Chiar daca, starile tale sufletesti sunt oscilante, cu putin efort vei reusi sa le controlezi si sa te bucuri de tot ce te inconjoara. Tine cont si de părerile celor dragi vizavi de ceea ce ar fi bine sa schimbi la tine sau in viata ta.