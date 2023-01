Astronomii au descoperit găuri negre „flămânde” care se hrănesc cu gaz intergalactic

O cercetare condusă de Universitatea din Southampton, Marea Britanie a dezvăluit modul în care găurile negre supermasive (SMBH) se hrănesc cu norii de gaz care călătoresc sute de mii de ani-lumină, de la o galaxie la alta.



O echipă internațională de oameni de știință a demonstrat că există o legătură crucială între interacțiunea dintre galaxiile învecinate și cantitatea enormă de gaz necesară pentru a „alimenta” aceste fenomene spațiale gigantice.



Noile cercetări au fost publicate în revista Nature Astronomy.



O gaură neagră poate fi creată atunci când o stea se prăbușește, comprimând materia într-un spațiu relativ mic. Acest lucru mărește forța de gravitație până la un punct în care nimic nu mai poate scăpa, nici măcar lumina.



Unele găuri negre sunt gigantice, cu mase de milioane de ori mai mari decât cea a Soarelui nostru, emițând cantități enorme de energie. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de „găuri negre supermasive” și modul exact în care acestea se formează sau obțin suficient combustibil pentru a se alimenta este încă un mister.



„Găurile negre supermasive își alimentează activitatea, în parte, prin acumularea treptată de gaz din mediul înconjurător. Găurile negre supermasive pot face ca centrele galaxiilor să strălucească foarte puternic atunci când captează gaz și se crede că acest proces poate avea o influență majoră asupra modului în care arată galaxiile în prezent. Modul în care găurile negre supermasive obțin suficient combustibil pentru a-și susține activitatea și creșterea îi nedumerește în continuare pe astronomi, dar munca pe care am efectuat-o noi reprezintă un pas înainte în direcția înțelegerii acestui fenomen”, a explicat dr. Sandra Raimundo, astrofizician și cercetător principal de la Universitatea din Southampton.



Cercetătorul de la Southampton, care a lucrat cu cercetători de la Universitățile din Copenhaga și California, a folosit date de la telescopul anglo-australian de 4 metri din New South Wales, Australia, pentru a studia orbitele gazului și ale stelelor dintr-un eșantion mare de peste 3000 de galaxii, scrie EurekAlert.



Aceștia le-au identificat pe cele care prezentau ceea ce este cunoscut sub numele de gaz „nealiniat” – cu alte cuvinte, gazul care se rotește într-o direcție diferită de cea a stelelor din galaxie, semnalând o interacțiune trecută între galaxii. Apoi au descoperit că galaxiile cu acest gaz aveau o fracțiune mai mare de găuri negre supermasive active.



Rezultatele au arătat o legătură clară între gaz și activitatea găurilor negre supermasive – sugerând că gazul este transferat acolo unde două galaxii se întâlnesc, se deplasează pe distanțe mari prin spațiu și apoi cedează în fața forțelor gravitaționale uriașe ale găurilor negre supermasive – fiind atras și înghițit ca sursă vitală de combustibil.



Astronomii au suspectat de mult timp că o fuziune cu o altă galaxie ar putea furniza această sursă de gaz, dar dovezile directe în acest sens au fost greu de obținut.



„Lucrările pe care le-am efectuat arată că prezența gazului care este dezaliniat de stele este asociată cu o creștere a fracției de găuri negre supermasive active. Deoarece gazul nealiniabil este un semn clar al unei interacțiuni trecute între două galaxii, munca noastră arată că interacțiunile dintre galaxii furnizează combustibil pentru a alimenta găurile negre supermasive active”, au spus cercetătorii.



„Este pentru prima dată când este observată o legătură directă între formarea și prezența gazului nealiniabil și alimentarea găurilor negre supermasive active.”