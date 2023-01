Face minuni pentru sănătate. Antibioticul natural care luptă împotriva răcelii și gripei

O băutură care se prepară simplu acționează ca un antibiotic natural deoarece crește imunitatea organismului și îl ajută astfel să lupte împotriva virușilor care provoacă gripele și răcelile.



Dacă este consumată la primul semn de boală, aceasta scurtează durata bolii și previne apariția complicațiilor. Este bine să nu așteptăm ca simptomele să se agraveze, spune Olga, cea care a combinat 4 ingrediente simple, potrivit Healthy Taste of Life.



Compoziție



Apă/ceai de plante, alcătuit din mentă și tei. În timp ce primele două au acțiune antivirală și antiinflamatoare, teiul favorizează transpirația și reduce febra.



Ghimbir – Are proprietăți antiinflamatoare, antibacteriene și antivirale. Calmează durerile de gât și reduce congestia nazală.



Lămâie – Ajută la ameliorarea durerii din gât și a congestiei. Conține vitamina C care crește imunitatea organismului împotriva gripelor și virozelor.



Usturoi – Conține peste 200 de fitomolecule biologic active printre care mai multe conțin sulf și mai multe flavonoide, inclusiv quercetina, care ameliorează infecțiile virale. Cel mai bun este usturoiul proaspăt.



Mod de preparare



Se toarnă apă cloșcotită peste ierburile uscate (mentă și tei) și ghimbirul tocat/ras. Amestecul se lasă la infuzat până se răcește. Apoi se zdrobește usturoiul și se adaugă peste ceaiul răcit. Se taie o lămâie în jumătate și se stoarce sucul. Se adaugă o linguriță de miere. Se bea încet.



Pentru ca efectele să fie mai puternice, se poate adăuga ulei de oregano. Acesta are proprietăți antibacteriene, antivirale și antiinflamatorii.