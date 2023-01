Ce spun astrele azi, 21 ianuarie

Berbec

Segmentul prietenilor si al sustinatorilor primeste influxuri astrale deosebite la sfârșitul acestei saptamani. Unii iti vor propune activitati comune distractive, iar altii vor incerca sa te ademenească în proiecte profesionale de anvergură. Deocamdata studiaza situatiile ivite si lasa deciziile pentru zilele urmatoare. Ar trebui sa renunti definitiv la unele persoane din acest anturaj.



Taur

Finalul acestei saptamani iti aduce gânduri mărețe privitoare la cariera profesionala. Influxurile astrale îți deschid o etapă interesantă în plan profesional. Ai sanse deosebite de a-ti consolida pozitia in cadrul unui grup de lucru si pentru a-ti imbunatati imaginea publica. Depinde numai de tine sa aranjezi ploile cum crezi tu ca iti este mai bine. Fereste-te de discutii contradictorii cu figurile autoritare!



Gemeni

Este vremea modificării unor conceptii de viata in zilele acestui weekend. Energia astrală te ajuta sa privesti altfel viata si evenimentele ei. In primul rând, vizavi de cariera profesionala si de relatia cu banii ai nevoie sa-ti revizuiesti atitudinea si să trasezi alte directii de abordare. Controleaza-ti gandurile, pentru ca exista riscul sa spui ce nu trebuie si astfel ceilalti sa-ți pună o etichetă nepotrivita.



Rac

La sfârșitul acestei săptămâni sunt momente bune pentru a regândi unele strategii financiare. Este un context astral deosebit ce îți oferă șanse de a obtine venituri substantiale de la si prin altii. Este bine să ai în vedere achitarea datoriilor, verificarea documentelor specifice mostenirilor, partajelor sau relațiile cu institutiile financiare. Pe de altă parte, a privi dincolo de perdeaua fizică îți relevă lămuriri despre tot ce te înconjoară.



Leu

In plan pertenerial se ivesc variante noi de colaborare sau de redresare a unor situatii trenante. Influxurile astrale din zilele acestui final de săptămână te vor sprijini mult in a lua deciziile potrivite. Totul este sa ai rabdare, sa-ti asculti vocea interioara si sa eviți discutiile ample. Observa ce nu funcționează, ce trebuie îmbunătățit sau schimbat complet, atât în relația cu partenerul de viață, cât și în relatiile profesionale.



Fecioara

La locul de munca incepe o etapa care va dura cel putin un an de zile de acum incolo. Aspectele astrale din aceste zile de weekend te vor impulsiona sa abordezi altfel activitatea profesionala sau sa cauti o alta profesie. Ceva se va schimba in mediul de lucru – conditiile, colegii, salarizarea, activitatea in sine. Gandeste-te pe indelete cum ai dori să se desfășoare lucrurile si fii încrezător.



Balanta

Esti orientat spre distractii si hobby-uri la sfârșitul acestei săptămâni. Creativitatea este accentuată, astfel ca ai sanse sa făurești lucruri deosebite. Contextul astral îți aduce noutăți la capitolul sentimental, astfel ca relatiile cu cei dragi se vor reformula sau finaliza in anumite cazuri. O noua idila se contureaza la orizont, însă lasa deciziile majore pentru zilele următoare.



Scorpion

Contextul astral de la finalul acestei săptămâni iti deschide oportunitati deosebite in segmentul domestic. Cu toate ca dialogurile cu membrii familiei pot fi zgomotoase, iar treburile gospodăriei le vei face cu greutate, există șanse de a remedia orice diferend si de a te descurca pana la urma cu toate. Tine cont de sfaturile si doleanțele celor dragi, pentru ca te poti baza cu incredere pe spusele lor.



Sagetator

Se conturează o etapa noua in relatiile cu anturajul apropiat la sfarsitul acestei saptamani. Sustinere in acest sens primesti de la influxurile astrale deosebite din mediul astral. Vei avea posibilitatea de a intelege profund scopurile celorlalti. Mentalul este bulversat, astfel ca ar fi bine sa vorbesti putin, sa-ti controlezi reactiile si sa fii foarte prudent daca trebuie sa călătorești. Decizii importante în familie.



Capricorn

In segmentul financiar primesti sustinere importantă de la influxurile astrale ce apar în aceste zile de weekend. Poti primi cadouri, bani sau informatii prețioase legate de cresterea veniturilor tale sau despre modificarea conditiilor de lucru. Evita cheltuielile majore si mirajul investitiilor pe termen lung! Oferă celor dragi mici atentii sau rezolvă-le o nevoie materială. Darurile oferite in aceasta perioadă ți se vor returna înzecit.



Varsator

Sunt zile foarte importante la finalul acestei săptămâni. Influxurile lor îți oferă șansa unui nou inceput pe toate planurile vietii. Renunță la trecut, păstrează doar ce îți face placere, ce îți este util si trasează alte planuri. Emotivitatea si graba sunt accentuate, de aceea fii prudent si controlează-ți pornirile. Exista riscul ca pierzi din vedere amănunte importante legate de situatiile in care esti implicat.



Pesti

Odihnește-te la finalul acestei săptămâni, deoarece se pot accentua neplăceri serioase legate de tot felul de afecțiuni. Influxurile astrale îți răscolesc mult sufletul și sănătatea trupului. Este posibil ca din cauza unei discutii cu un prieten sau a gesturilor altora sa te gandesti serios la a-ti revizui concepțiile despre lume si viata. Deocamdata, lasa grijile deoparte si relaxeaza-te. Se conturează noutăți pe toate planurile.