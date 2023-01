Ce se întîmplă în corp cînd e ger

Temperaturile scazute din lunile ianuarie si februarie atenteaza la sanatatea noastra si putine persoane stiu ce se intampla in corp cand e ger. Cand temperatura scade sub zero grade este bine sa facem anumite lucruri pentru ca organele noastre sa nu aiba de suferit.



1. Primul organ afectat de ger este creierul, cel care coordoneaza activitatea intregului organism. Cand afara sînt -10 grade, in corpul nostru se da o batalie teribila pentru ca principalele organe sa fie protejate. Activitatea creierului scade, iar atunci cand corpul este expus prea mult frigului se poate produce pierderea starii de constienta si trecerea intr-o stare vegetativa, avertizeaza medicii.



2. Cand temperatura corpului scade sub 37 de grade apar frisoanele, iar circulatia sangelui la maini si picioare devine deficitara. Pielea capata o nuanta albastruie, iar ritmul inimii scade. La scurt timp de la expunerea indelungata la temperaturi de -10 sau -15 grade se poate declansa stopul cardiac.



3. Multe persoane simt cel mai puternic frigul la nivelul urechilor. Motivul pentru care urechile 'ingheata' prima oara este dat de lipsa muschilor care sa le protejeze. Cand temperatura de la nivelul fetei scade sub 10 grade, vasele de sange se dilata, iar obrajii devin rosii.



4. Motivul pentru care apare tremuratul cand este extrem de frig e tocmai pentru producerea caldurii. Orice contractie musculara produce caldura, chiar daca nu este resimtita instant.



5. Fluxul de sange apara organele din interior. Sangele se concentreaza asupra organelor vitale si nu a extremitatilor. Din aceasta cauza frigul se resimte mai puternic la nivelul degetelor de la maini si picioare.



6. La temperaturi de -10 grade se produce mai mult mucus, in incercarea de a incalzi aerul rece spre plamani. In privinta ochilor, acestia nu pot ingheta datorita lacrimilor. Lacrimile sînt sarate si reduc punctul de inghet.



Ce trebuie sa faci cand e ger



Pe vreme geroasa se recomanda evitarea consumului bauturilor foarte reci sau foarte calde. De asemenea, infofolirea excesiva a anumitor parti ale corpului si ignorarea altora cum ar fi urechile nu tine frigul la distanta.



Esential este ca intregul corp sa fie bine acoperit de haine care mentin caldura corporala in limitele normale. Trebuie evitate si bauturile alcoolice. Vinul fiert incalzeste corpul doar pentru cateva minute. Alcoolul dilata vasele si impinge caldura spre piele.