Ce spun astrele azi, 20 ianuarie

Berbec

Esti foarte solicitat de catre ceilalti si va trebui sa faci fata, atat dialogurilor cu persoane importante, cat si reuniunilor de familie. Fiind foarte creativ si inspirat, multi doresc idei si sfaturi de la tine, luandu-te totodata drept model demn de urmat. Nu te culca pe laurii victoriei si fii in continuare discret si muncitor.



Taur

Este o zi buna pentru a plănui o minivacanță alături de familie. Poti visa cu ochii deschisi la o calatorie departe de casa, in strainatate. Singurele piedici pot aparea numai din partea ta. Esti combativ si refractar vizavi de altii si de aici se pot isca, fara rost, conflicte interminabile. Fii intelegator cu ceilalti si bucura-te de sezonul rece.



Gemeni

Gandurile iti sunt atrase de bugetul disponibil comun cu altii. Sunt posibile cheltuieli neasteptate fie pentru cadouri, fie pentru achitarea unor facturi si taxe restante. Ai dori sa ai mai multi bani si sa poti cheltui fara restrictii. Ai incredere ca te vei descurca cu toate. Simpla ta prezenta alturi de cei dragi va aduce bucurie.



Rac

Este o zi delicată la capitolul relatii parteneriale. Din cauza cheltuielilor abundente din aceasta perioada, partenerul de viata iti poate face tot felul de reprosuri. Cu putina bunavointa ii poti explica gesturile pe care le-ai facut si le faci in continuare pentru cei dragi. Fii intelegator cu ceilalti si accepta si alte opinii. Seara aduce alinare si voie bună.



Leu

Se pare ca ai multe treburi de facut, fie ca te afli acasa, fie ca mergi la serviciu. Numai de tine depinde gestionarea eficienta a tuturor sarcinilor propuse pentru astazi. Ai grija insa si de sanatatea ta, deoarece sunt posibile neplaceri legate de sistemul respirator si de sistemul uro-genital. Odihneste-te din cand in cand si accepta ajutorul celorlalti.



Fecioara

Te pregatesti de distractii si intalniri cu cei dragi. Fluctuațiile sentimentale te pot necăji mult, de aceea fii prudent si alege-ti cu grija vorbele si gesturile. Copiii sau persoana iubita au alte planuri fata de cele propuse de tine si astfel, foarte usor se poate ajunge la contradictii. Tine cont de doleanțele celorlalti si ai incredere că totul va fi minunat.



Balanta

In familie este multa forfotă, deoarece se conturează reuniuni pentru rude si prieteni. Insa, tu parcă ai dori cu totul altceva. Depune eforturi si intra in atmosfera vesela a celorlalti si lasa grijile deoparte. Chiar daca membrii familiei propun alte activitati decat vrei tu, ai incredere in ei si alatura-te lor. Seara aduce cântec, joc si voie bună.



Scorpion

Multe intalniri si dialoguri au loc astazi. Atat rudele apropiate, prietenii, cat si colegii de munca te vor căuta fie pentru a sporovăi pe diverse teme, fie pentru a-ti cere sfaturi. Evita sa-ti spui părerile vizavi de actiunile altora si, de asemenea, ai grija ce povestesti despre tine si intentiile tale, deoarece exista riscul sa fie ceva folosit impotriva ta.



Sagetator

Ziua aduce cheltuieli pentru traiul cotidian, dar vor intra in discutie si achizitionarea cadourilor pentru cei dragi. Posibil sa cumperi ceva sau sa faci anumite comisioane pentru cineva aflat in strainatate. Alcatuieste o lista de prioritati si apoi porneste la drum pentru a le rezolva. Ai grija sa cumperi si pentru sufletul tau un cadou. Merita din plin!



Capricorn

Este o zi excelentă pentru ca ai sanse deosebite de a te înoi, de a scăpa de situatiile si relatiile nepotrivite, de a privi totul cu alți ochi. Relatiile cu ceilalti sunt anoste, dar, folosindu-ti farmecul nativ vei reuși sa aplanezi orice divergenta. Rezerva-ti momente de gandire si alcatuieste-ti planuri personale si profesionale noi. Seara aduce veselie alaturi de cei dragi.



Varsator

Ar fi bine sa-ti dozezi eforturile si sa-ti rezolvi treburile discret si in ritmul tău. Energia vitala este la cote joase, existand riscul sa obosesti sau chiar sa se evidențieze unele afecțiuni vechi. Relaționând cu ceilalti, atat cât poți, vei afla multe lucruri interesante si utile, in special pentru segmentul profesional. Partenerul de viata te poate ajuta mult.



Pesti

Dialogurile cu prietenii sunt frecvente. Pe de o parte, este rost de a aranja, cu succes, programul următoarei vacanțe. Însă pe de altă parte, sunt sanse bune de a pune la punct chestiuni profesionale importante. Îmbină echilibrat utilul cu plăcutul! Spre seara se conturează intalniri amuzante cu cei dragi. Lasă grijile deoparte si bucură-te de toate!