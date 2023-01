Este bine să știi! 10 alimente care au grijă de ficatul tău

Orice substanţă nocivă care intră în corpul nostru este prelucrată de ficat. De aceea este atât de important să ai grijă de sănătatea sa!



Există o listă de alimente care au potenţialul de a-ţi detoxifica organismul dacă sunt consumate regulat.



Care sunt alimentele care au grijă de ficatul tău?



Usturoi



Fie că îţi place sau nu, usturoiul conţine o mulţime de substanţe care sunt bune pentru ficat. Este bogat în seleniu, care sporeşte efectele antioxidanţilor şi îţi detoxifică organismul. El conţine, de asemenea, arginină, un aminoacid care relaxează vasele de sânge şi reduce tensiune arterială în ficat. În plus, e bogat în vitamina B6, care acţionează ca un agent antiinflamator, şi vitamina C, care este principalul protector al organismului contra oxidării şi deteriorării celulare, scrie realitatea.net.



Uleiul de măsline



Uleiul de măsline extra virgin ajută ficatul atunci când este consumat cu moderaţie.



Acesta furnizează baza lipidică care consumă toxinele, făcând astfel o parte din treaba ficatului.



Ierburi şi legume



S-a dovedit că legumele cu frunze verzi protejează ficatul, neutralizând metalele, substanţele chimice şi pesticidele, atât din alimenele pe care le consumăm, cât şi din mediul înconjurător. Rucola, spanacul şi cicoarea sporesc fluxul de bilă, ceea ce ajută organismul să scape de deşeuri. Sfecla roţie curăţă sângele, ceea ce creşte eficacitatea ficatului şi contribuie la generarea de nutrienţi. Broccoli, conopida şi germenii de Bruxelles ajută ficatul să producă enzime pentru a elimina toxinele.



Ceai verde



Ceaiul verde este bogat în antioxidanţi, şi anume catechinele. Oamenii de ştiinţă spun că din acest motiv ceaiul verde ajută la protejarea organismului de diferite tipuri de cancer.



Grapefruit



Acest fruct conţine nu numai o cantitate considerabilă de vitamina C, ci şi glutationul care este secretat de ficat. Participă la cultivarea şi restaurarea ţesuturilor, la producţia chimică şi proteică, precum şi la recuperarea sistemului imunitar. Grapefruitul conține peste 70 mg de glutation, ajutând ficatul să genereze enzime de detoxifiere.



Nuci



Ca şi usturoiul, nucile conţin arginină, precum şi glutationul şi acizii graşi omega 3 care susţin funcţia de detoxifiere a ficatului. Nucile sunt, de asemenea, bogate în antioxidanţi şi grăsimi nesaturate bune, care împiedică acumularea de grăsimi în ficat. Aceste grăsimi sănătoase sunt necesare pentru a crea membrane celulare puternice în jurul celulelor hepatice.



Mere



Merele sunt bogate în pectină, care este necesară pentru a curăţa organismul şi pentru a elimina toxinele din tractul digestiv care, la rândul său, ajută activitatea ficatului.



Turmeric



Principala substanţă activă a turmericului este curcumina, un antioxidant puternic şi un agent antiinflamator.



Ajută la protejarea canalelor biliare, accelerează fluxul bilei şi curăţă ficatul. Curcumina întăreşte, de asemenea, celulele hepatice, prevenind transformarea toxinelor şi a alcoolului în compuşi nocivi. Adăugând puţin turmeric la anumite feluri de mâncare nu numai că le face mai gustoase, dar, de asemenea, aduce beneficii sănătăţii.



Lămâie şi lime



Aceste citrice conţin o mulţime de vitamina C, care este cunoscută pentru proprietatea de a transforma substaţele toxice în compuşi solubili în apă care sunt uşor de eliminat din organism. Un pic de suc de lămâie proaspăt stimulează activitatea ficatului.



Avocado



Avocado este un super-aliment. Acesta conţine glutation şi vitaminele C şi E, care acţionează ca antioxidanţi pentru a neutraliza radicalii liberi şi pentru a proteja celulele hepatice de daune.



Vitaminele E şi K pe care le mai conţine sunt elemente antiinflamatoare care protejează ficatul de efectele nocive. Grăsimile sănătoase din avocado pot, de asemenea, regla nivelul de colesterol.