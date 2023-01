Săptămâna curentă va fi cu temperaturi neobișnuit de calde pentru perioadă

Starea vremii în săptămâna următoare va fi determinată de temperaturi primăvăratice. Prognozele specialiștilor vin să infirme meteorologia populară care prevede ger mare în perioada şi după sărbătoarea de Bobotează, transmite MOLDPRES.



Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), în următoarele zile se aşteaptă valori termice diurne încadrate între 7-15 grade Celsius. Noaptea, mercurul termometrelor va indica valori pozitive. Precipitaţii sub formă de ploi şi lapoviţă sunt posibile sâmbătă şi duminică, 21-22 decembrie.



În zilele când sunt sărbătorite Boboteaza (Botezul Domnului) şi Sf. Ioan Botezătorul (19-20 ianuarie) se zice că este bine şi trebuie să fie ger şi zăpadă. Astfel, meteorologia populară are semnele ei pentru această perioadă: se spune că vremea din această zi o prevesteşte pe cea de peste an. Dacă plouă, urmează o iarnă lungă, iar timpul frumos prezice o vară frumoasă. Dacă bate crivăţul, este semn că vor fi roade bogate, iar dacă va curge apa din streaşină, se va face vin bun. Dacă pomii sunt îmbrăcaţi în promoroacă, va fi belşug şi sănătate.



La mijloc de ianuarie, starea de vegetație a culturilor de toamnă este bună, datorită condițiilor climatice favorabile, afirmă surse avizate în domeniu. Semănăturile de grâu de toamnă au avut parte în septembrie de o normă dublă de precipitații atmosferice, la fel și în noiembrie, fapt ce a permis o bună dezvoltare a acestora. În acelaşi timp, savanţii atrag atenția că temperaturile ridicate din această perioadă sunt un factor declanșator al multor boli și dăunători ai culturilor de toamnă, motiv din care fermierii trebuie să monitorizeze permanent situația din câmp.