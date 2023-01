Reducerea sodiului din alimentele ambalate ar putea reduce bolile și salva vieți

Nu este un secret faptul că dietele bogate în sodiu prezintă riscuri uriașe pentru sănătate, cum ar fi hipertensiune arterială, risc crescut de accident vascular cerebral, boli de inimă, cancer de stomac și boli cronice de rinichi. Asociația Americană a Inimii estimează că mesele procesate, ambalate și din restaurant reprezintă 75% din aportul zilnic de sodiu în Statele Unite. Așadar, reducerea sodiului din alimentele ambalate ar duce la mai puține boli.



Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă reducerea aportului mediu de sodiu la nivelul populației cu 30% până în 2025, pentru a combate efectele negative asupra sănătății.



Acest lucru limitează aportul zilnic total de sodiu la aproximativ 2.000 de miligrame pe zi per persoană, în comparație cu 3.400 mg de sodiu consumat de americanul mediu în fiecare zi. De asemenea, OMS a publicat în 2021 îndrumări pentru reducerea sodiului din alimentele ambalate din categoriile care contribuie cel mai mult la aportul de sodiu, cum ar fi carnea procesată, pâinea și sosurile.



Reducerea sodiului din alimentele ambalate ar putea salva mii de vieți



Acum, un studiu publicat în revista Hypertension oferă și mai multe dovezi ale rezultatelor pozitive asupra sănătății pe care le-ar putea avea reducerea sodiului.



Lucrarea detaliază un efort voluntar al guvernului australian de a reformula 27 de categorii de alimente ambalate pe întreg continentul. Studiul a descoperit că eliminarea unei părți a sodiului din alimentele ambalate ar putea salva aproximativ 1.700 de vieți pe an și ar putea preveni aproape 7.000 de diagnostice anuale de boli de inimă, boli de rinichi și cancer de stomac în Australia.



„Am modelat anterior impactul potențial al programului australian”, a spus Kathy Trieu, autoare principală a studiului și cercetătoare în politică alimentară la George Institute for Global Health și lector la University of New South Wales, ambele din Australia.



„În acest studiu, am vrut să estimăm numărul potențial de decese premature suplimentare, de noi cazuri de boală și de ani trăiți cu dizabilități care pot fi evitate cu criteriile de referință ale sodiului publicate de OMS”, spune ea.



Aportul de sodiu și tensiunea arterială



Echipa a aplicat același model statistic folosit în studiul lor anterior pentru a estima impactul potențial al extinderii planului australian pentru a include toate cele 58 de categorii de alimente ambalate din criteriile de referință ale OMS.



Cercetătorii au folosit date naționale din 2011 până în 2012 privind cantitatea de sodiu din alimente, cât a fost consumat la nivel național și date despre vânzări. Apoi, echipa a folosit statisticile publicate despre relația dintre aportul de sodiu și tensiunea arterială crescută, pentru a calcula efectele potențiale avute de reducerea sodiului din alimentele ambalate asupra ratelor bolilor cardiovasculare și ale bolii cronice de rinichi. Hipertensiunea arterială este un factor de risc major pentru ambele afecțiuni.



„Descoperirile noastre indică faptul că respectarea criteriilor de referință ale OMS în comparație cu țintele actuale de sodiu ale Australiei poate duce la câștiguri substanțiale de sănătate și poate preveni de trei ori mai multe decese și noi cazuri de boală în fiecare an”, a spus Trieu.



Trieu a adăugat că includerea mai multor produse alimentare ambalate și ținte mai stricte de sodiu ar fi putut avea un impact mai mare.



Cum putem evita excesul de sodiu?



Echipa spune că unele dintre limitările acestui studiu includ necesitatea de date mai recente și că estimările poverii bolii pot fi mai puțin precise decât estimările rezultatelor mai ușor de măsurat, cum ar fi decesul.



Potrivit CDC, unele modalități de a reduce aportul de sodiu includ cumpărarea de legume proaspete, congelate sau conservate fără sare sau sos adăugate, compararea cantității de sodiu din diferite produse citind etichetele cu informații nutriționale și limitarea sosurilor, amestecurilor și a produselor instant, scrie Popular Science.