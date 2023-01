Cum să mănînci fructe, cu beneficii pentru sănătate: Top 5 reguli

Tarabele din piețe sînt inundate de fructe și legume, iar mulți se aruncă asupra fructelor ieftine consumîndu-le fără noimă. Doar că sănătate aceasta nu adaugă. Pentru a consuma fructele cu folos e bine să ținem cont de cinci reguli de bază.



1. Ne-am obișnuit să considerăm fructele drept un desert sau le introducem în componența altor preparate (risotto, fulgi de ovăz cu fructe, etc). Dar prelucrarea termică (ca și conservarea, congelarea, adăugarea la iaurt) transformă fructele în dulciuri fără valoare.



2. Fructele se digeră rapid – timp de o oră. Pentru comparație: digestia cărnii necesită 8 ore. Dezechilibrul de enzime cauzeaza procese de fermentare și ca efect avem indigestie.



3. Fructele trebuie consumate doar proaspete și aparte. De exemplu, ca mic dejun. Dar nu toți nutriționiștii sînt de acord. De exemplu, în Anglia, un mic dejun cu fructe se ia la 2 ore după faimosul terci cu fulgi de ovăz. Pe stomacul gol este indicată hrana preparată termic. Iar fructele apoi dau energie, accelerează metabolismului - cu un minim de efort și timp pentru digestie!



4. Al doilea dejun de fructe poate include sucuri, piureuri etc. Dar! Ele trebuie să fie proaspăt preparate - într-un storcător, mixer. Ceea ce poate fi cumpărat într-un magazin nu se referă la „seva plantelor”, căci la baza acelor produse stau conservanții și aromatizatorii.



5. Oferiți timp organismului să asimileze pe deplin fructele, numai apoi pot fi consumate alte produse alimentare. În mediu - o oră. După fructele suculente – circa 30 de minute.



În final, ce-i de făcut în cazul în care nu aveți o grădină, iar în vânzare se găsesc doar fructe tratate chimic? Găsiți în piață un grădinar, care are fructele cele mai neatrăgătoare – acestea sînt, de obicei, cele mai naturale.