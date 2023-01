Ce spun astrele azi, 15 ianuarie

Berbec

Problemele de comunicare dintre voi si partener, vor determina tensiuni in viata de cuplu, tensiuni ce trebuie rezolvate rapid, daca nu vreti sa degenereze. Incercati, mai cu seama, sa nu mai aveti ultimul cuvant in toate. Viata sentimentala nu va fi deloc in regula, daca sunteti la concurenta in legatura cu chestiuni care va privesc pe amandoi. Aveti grija cum va manageriati finantele, pentru ca exista riscul de a cheltui fara control, ceea ce inseamna paguba curata. Este un moment foarte potrivit pentru a incepe sa faceti miscare, fie o forma de sport, fie doar simple plimbari in natura, care va pot ajuta si la relaxare.



Taur

Comunicarea facila cu cei din jur va poate ajuta in rezolvarea mult mai rapida a numeroase chestiuni. Daca va este greu sa comunicati, faceti un efort de vointa, pentru ca veti iesi foarte castigati. Problemele financiare va vor ocoli astazi, insa nici nu trebuie sa tentati soarta, din acest punct de vedere. Se vor reinnoi legaturi cu persoane din trecut, legaturi care se vor dovedi foarte folositoare in prezent. Bucurati-va de un climat astral calm si linistit, care va poate servi perfect pentru a va reface fortele, daca simtiti ca acest lucru va este necesar, sau pentru orice alte actiuni care sunt pe placul inimii voastre.



Gemeni

Viata amoroasa se anunta destul de tumultoasa. Aveti mare grija la tentatiile care ar putea sa apara si sa va suceasca mintile. Inainte de a va implica in cine stie ce aventura, analizati ce ati putea avea de pierdut, analizati corect riscurile ce ar putea sa apara. Exista un risc crescut de conflicte cu partenrii de relatie, din cauza exercitarii autoritatii asupra copiilor. In plan profesional, stabiliti-va obiective precise si actionati tintit pentru atingerea lor; mersul in deriva nu va va duce nicaieri. Situatia materiala nu va va cauza griji deosebite. Bucurati-va de intalnirile pe care le veti avea astazi! Unele dintre ele s-ar putea dovedi extrem de folositoare!



Rac

Incercati sa fiti ceva mai rabdatori cu cei din jur, sa va impuneti mai mult tact si diplomatie in relatia cu aceste persoane. Nu criticati fara incetare anumite modalitati de actiune, pentru ca se poate intampla ca si voi sa fiti, cu alta ocazie, in aceeasi situatie. Unii pot actiona mai incet, altii mai rapid; fiecare dupa posibilitati. Relatiile cu familia trebuie mentinute in echilibru, astfel incat linistea sa domine caminul si viata voastra personala. Fara a depune ceva eforturi in acest sens, acest lucru nu va fi posibil. Evitati a face excese astazi, cautati modalitati de a include alimente sanatoase in dieta voastra, mai ales daca nu prea ati acordat atentie, pana acum, acestor aspecte.



Leu

O intalnire nu tocmai amiabila cu o persoana de care va credeati apropiati, va poate destabiliza sistemul de valori, va poate afecta increderea in propria judecata. Chiar daca ambianta de la locul de munca nu este una amiabila, iar acest lucru va deranjeaza teribil, nu este un moment prielnic pentru a face schimbari in situatia voastra lucrativa. Partea financiara a existentei voastre va fi destul de volatila, de aceea va trebui sa aveti mai multa grija cum va distribuiti veniturile. Nu vor fi motive de ingrijorare cu privire la starea de sanatate. Viata sentimentala va va oferi mari satisfactii si momente unice laturi de partener, mai ales daca va veti aduce si voi contributia.



Fecioara

Astazi va veti simti foarte curajosi si veti fi gata sa va asumati si riscuri mai crescute, pentru actiuni cu potential de castig mai ridicat. Atentie insa, sa nu impingeti limitele prea departe, pentru ca acest lucru v-ar cauza, in mod clar, probleme. Norocul nu va fi de partea voastra, dar nici nu va va ocoli total. Daca veti prinde momentul potrivit, este posibil sa aveti castiguri mult mai mari decat in zilele obisnuite. Binenteles, nu ne referim doar la castiguri de natura financiara. Schimbul de idei in contactele sociale pe care le veti desfasura, va va ajuta atat in viata personala, cat si in viata profesionala.



Balanta

Se vor produce unele schimbari pozitive in ceea ce priveste castigurile voastre financiare. Veti fi mult mai linistiti din acest punct de vedere, insa trebuie sa aveti grija sa mentineti mereu o balanta pe plus. In plan profesional, limitati-va la ceea ce puteti face si faceti cat puteti mai bine. Totusi, rezultatele pe care le preconizati, se vor lasa asteptate; unele dintre prognozele voastre vor fi destul de eronate, ceea ce va va stirbi, fara doar si poate, inceredrea in propriile forte. Familia va va solicita interventia intr-o chestiune in legatura cu care exista controverse. Fiti obiectivi in raspunsul pe care-l veti da si nu va incurcati in amanunte nesemnificative!



Scorpion

Patrarea echilibrului emotional trebuie sa fie o prioritate pentru voi, astazi. Asalturile asupra psihicului vostru se vor produce cu repeziciune si este foarte posibil sa ajungeti la limite, unii dintre voi. Uneori va pierdeti cumpatul de la mult mai putin, asa incat va trebui sa fiti de doua ori mai vigilenti in situatiile puse in discutie. Dati atentia cuventita chestiunilor de interes pentru voi, dar nu va mai ocupati mintea si timpul cu treburi neimportante, care nu fac decat sa va intarziie in atingerea obiectivelor propuse. Impartasiti-va starile de spirit persoanei iubite, perimiteti-i sa va ajute sa treceti mai usor peste greutatile unei zile mai dificile.



Sagetator

Pentru fiecare dintre ambitiile voastre personale, ati putea gasi o justificare plauzibila. Totusi, realizarea acestor ambitii trebuie sa tina cont de unele limite ale decentei si de relatiile de prietenie pe care le aveti in prezent. Actiunile au consecinte si, daca veti adopta o hotarare gresita, din acest punct de vedere, este putin probabil ca veti fi iertati. Relatia de cuplu va fi innegurata. Cu greu veti reusi sa ajungeti la un numitor comun cu partenerul, iar acest lucru va va afecta mult, din punct de vedere mental. Iar daca tendintele posesive exacerbate, autoritarismul exagerat, nu vor fi temperate, va puteti astepta chiar la rupturi in relatia de cuplu.



Capricorn

Aveti tendinta de a va risipi energiile in toate directiile, fara a face ceva concret, fara a vea rezultate palpabile. Din pacate, acest mod de actiune va poate aduce numeroase necazuri. Apetitul pentru intriga, pentru scheme oculte de actiune, trebuie neaparat temperat, pentru ca nu veti avea nicidecum succes daca veti opta pentru astfel de maniere de actiune. Fiti cinstiti si transati lucrurile cat mai clar posibil, pentru ca rezultatele sa fie pozitive si benefice pentru voi. Aveti, de asemenea, grija, si la asocierile pe care le faceti astazi, pentru ca nu toate vor fi spre binele vostru. Daca simtiti ca ceva nu este in regula, mai bine mergeti singuri pe calea aleasa.



Varsator

Pornind de la propria voastra intuitie, veti sti cum sa profitati de oportunitatile care vi se vor oferi, pentru a scoate profit maxim pentru voi. Angajati-va in proiectele care va stimuleaza, insa aveti grija sa nu preluati mai mult decat puteti duce. Limitati-va la posibilitati si ceea ce faceti, faceti cat mai eficient, cat mai bine. Legaturile cu apropiatii vor fi privilegate astazi. Partenerul trebuie impulsionat in a-si marturisi grijile; putina atentie catre preocuparile acestuia va pot aduce apreciere, iar sentimentele dintre voi se vor intensifica. Suprasolicitarea va poate aduce oboseala excesiva si, de aici, probleme hepatice sau neurologice (migrene).



Pesti

Sistemele de protectie pe care vi le-ati setat par sa nu dea rezultatele scontate. O anumita tensiune nervoasa va va domina, inca de la primele ore ale diminetii, iar aceasta incordare, pe langa faptul ca nu va va lasa sa va concentrati cum trebuie la ceea ce aveti de facut, va poate cauza si probleme de sanatate - dureri de cap sau de stomac. Aveti grija ce vorbe rostiti si fata de cine, compania poate sa ni fie, intotdeauan, cea dorita. Cuvinte prea acide si taioase pot sa indeparteze de voi, pentru timp indelungat, prieteni sau rude apropiate. Analizati asa cum trebuie posibilitatile existente, inainte de a va implica in anumite proiecte.