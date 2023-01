NASA a descoperit pietre prețioase pe Marte

Oamenii de știință cred că au descoperit un depozit de pietre prețioase pe Marte. Ar putea deveni acestea o tendință a viitorului?



Pentru început, nu este tocmai vorba despre diamante. Potrivit unui studiu publicat în decembrie 2022 în Journal of Geophysical Research: Planets de o echipă de la Arizona State University și cercetători afiliați NASA, craterul Gale al Planetei Roșii este plin de opal.



Noutatea descoperită de cercetători are, bineînțeles, o mare importanță științifică, deoarece aceasta sugerează că zona a deținut rezerve vaste de apă mult mai recent decât am crezut anterior. Asta înseamnă că descoperirea ne-ar putea forța să rescriem teoriile vieții antice pe Marte.



Cercetătorii au găsit pietre prețioase pe Marte



În ultimii câțiva ani, cercetătorii au descoperit „halouri de fractură” de rocă de culoare mai deschisă în imaginile realizate de roverul Curiosity al NASA, despre care ei sugerează că sunt probabil realizate în mare parte din opal, un mineral hidratat albăstrui.



Dar acum se dovedește că aceste pietre prețioase pe Marte par a fi mult mai abundente decât se credea anterior, potrivit noilor cercetări, și pot fi găsite peste tot în craterul Gale, o albie întinsă a unui lac antic pe care Curiosity a numit-o „acasă” în ultimul deceniu.



„Noua noastră analiză a datelor de arhivă a arătat o similitudine izbitoare între toate halourile de fractură pe care le-am observat mult mai târziu în misiune. A fost incredibil să văd că aceste rețele de fracturi erau atât de răspândite și probabil pline de opal”, a declarat autorul principal Travis Gabriel, cercetător postdoctoral la Arizona State.



Cum se formează opalele?



Descoperirea este deosebit de interesantă, având în vedere că opalele se formează atunci când rocile sunt dizolvate în apă. Este posibil ca regiunile subterane ale craterului să fi adăpostit odată viața de temperaturile dure și radiațiile de la suprafață, cu mult timp după ce o mare parte din apă dispăruse deja de pe suprafața planetei.



„Având în vedere rețelele de fracturi răspândite descoperite în craterul Gale, este rezonabil să ne așteptăm ca aceste condiții de subteran potențial locuibile să se extindă și la multe alte regiuni ale craterului Gale și, probabil, în alte regiuni de pe Marte. Aceste medii s-ar fi format mult după ce vechile lacuri din craterul Gale s-au uscat”, a spus Gabriel.



La ce îi va ajuta descoperirea pe viitorii astronauți marțieni?



În loc să își facă în cele din urmă loc în bijuterii din pietre prețioase pe Marte, opalele ar putea să servească un scop mult mai important. Deoarece apa și siliciul care alcătuiesc opalul pot fi separate relativ ușor, ele ar putea servi ca o sursă crucială de apă pentru viitorii astronauți care merg pe suprafața marțiană, scrie Futurism.



O singură secțiune de un metru de halou fracturat poate elibera aproximativ 5,7 litri de apă din metrul superior al suprafeței, lucru pe care cercetătorii au putut să-l demonstreze în experimente.



Pe scurt, opalul datează dintr-o perioadă de timp complet diferită din istoria lui Marte, sugerând că alte câteva regiuni neașteptate ale Planetei Roșii ar putea fi încă pline de apă în prezent, o perspectivă tentantă pentru viitorii astronauți.