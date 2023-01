9 greșeli de evitat la micul dejun pentru a te menține în formă și a preveni problemele de sănătate

Chiar dacă este cea mai importantă masă a zilei, contează ce alegi să consumi la micul dejun pentru a te menține în formă și a preveni problemele de sănătate.



Probabil ai auzit de multe ori că nu este bine să pleci la școală sau la serviciu fără să mănâncoi nimic, dar alegerile nepotrivite de la micul dejun îți pot sabota eforturile de a slăbi pentru tot restul zilei. Indiferent dacă vrei să scapi de kilogramele în plus sau încerci să fii mai sănătos trebuie să fii vigilent și să optezi pentru alimente benefice chiar de când te scoli.



Iată ce greșeli trebuie să eviți la micul dejun:



1. Mănânci altceva în fiecare zi



În cadrul studiilor realizate în Regatul Unit s-a constatat că persoanele care variază totalul de calorii al micului dejun în fiecare zi au un risc de acumulare a grăsimii abdominale și de boli cardiace cu 90% mai mare.



2. Mănânci prea puțin



Potrivit specialiștilor, pacienții care suferă de diabet și iau un mic dejun consistent timp de cel puțin 3 luni vor observa o reducere a glicemiei și a tensiunii arteriale față de persoanele care preferă să mănânce foarte puțin. Dacă prima masă a zilei este bogată în proteine vei reuși să ții sub control apetitul până la ora prânzului, fără să ai nevoie de multă voință pentru a ocoli dulciurile.



3. Alegi cerealele cu fulgi mici



Cercetătorii de la Universitatea din Pennsylvania au observat că atunci când fulgii de cereale sunt striviți sau au dimensiuni foarte mici de la început există tendința de a consuma mai multe calorii, datorită nevoii psihologice de a vedea un bol plin cu fulgi de cereale.



4. Alegi untul în locul untului de arahide



Femeile supraponderale care consumă unt de arahide la micul dejun nu vor avea probleme cu senzația de foame până la 12 ore după aceea. Merită să înlocuiești untul cu această alternativă gustoasă pentru a elimina centimetrii în plus fără un efort special.



5. Aștepți prea mult până mănânci



Dacă nu îți este deloc foame când te scoli este posibil să mănânci la ore prea târzii seara. Încearcă să iei cina puțin mai devreme pentru a stimula apetitul de dimineață.



Dacă tot nu-ți este foame este recomandat să mănânci cel puțin o banană într-un interval de o oră după ce te-ai sculat pentru a da un impuls util metabolismului și a preveni senzația intensă de foame de la ora prânzului.



6. Mănânci pe drum



Dacă în fiecare dimineață nu știi cum să ieși mai repede pe ușă și iei un baton de cereale sau un covrig, este posibil să cedezi în fața poftelor alimentare de-a lungul zilei. „Atunci când ești prea grăbit pentru a fi atent la ceea ce mănânci îți va fi foame mult mai repede. În plus, mâncatul în timp ce mergi poate afecta digestia în mod negativ pentru că vei mesteca prea puțin alimentele”, explică dr. Andrea Moss, nutriționist.



7. Alegi ovăzul instant



Ovăzul este adesea menționat de nutriționiști datorită beneficiilor pentru siluetă, reducerea colesterolului și a conținutului de fibre. Deci ovăzul instant ar trebui să fie alegerea perfectă? Nu neapărat.



Pachetele de ovăz instant create pentru microunde conțin adesea foarte mult zahăr, provocând îngrășarea, pierderea energiei și apariția problemelor de sănătate. Alege întotdeauna fulgii de ovăz integral pentru că se digeră mai lent, mențin glicemia stabilă și vor controla apetitul timp de câteva ore.



8. Optezi mereu pentru laptele degresat



Pare o alegere corectă, dar caloriile pe care le economisești în absența grăsimilor vor face ca nutrienții din lapte să nu fie absorbiți optim. Vitaminele pe care le conține laptele sunt solubile în grăsimi, de aceea este foarte important să alegi varianta integrală sau pe cea semidegresată.



9. Bei alternative pentru lapte cu zahăr



Laptele de soia, migdale sau cocos pot fi alternative sănătoase pentru lactate, dar numai dacă alegi variantele neîndulcite. Din păcate laptele de soia are aproape întotdeauna zahăr și ai putea consuma calorii suplimentare fără să-ți dai seama. Nu bea caloriile pentru că nu sunt deloc consistente.