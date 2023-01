Primul vaccin din lume pentru albine a fost aprobat în SUA

Primul vaccin din lume pentru albine a fost aprobat spre utilizare de către Guvernul SUA. Aprobarea crește speranțele unei noi arme împotriva bolilor care devastează în mod obișnuit coloniile de albine pe care omenirea se bazează pentru polenizare.



Departamentul de Agricultură al SUA (USDA) a acordat o autorizație condiționată pentru un vaccin creat de Dalan Animal Health, o companie de biotehnologie din SUA, care să protejeze albinele de boala loca („American foulbrood”).



„Vaccinul nostru reprezintă un progres în protejarea albinelor. Suntem pregătiți să schimbăm modul în care avem grijă de insecte, impactând producția de alimente la scară globală”, Annette Kleiser, director executiv al Danal Animal Health, potrivit The Guardian.



Vaccinul ar putea salva coloniile de albine de o bacterie ucigătoare



Vaccinul, care va fi disponibil inițial pentru apicultorii comerciali, are ca scop reducerea bolii loca, cauzată de bacteria Paenibacillus larvae, care poate slăbi și ucide stupii. În prezent, nu există niciun leac pentru această boală, care, în unele zone din SUA, a fost găsită într-un sfert din stupi, ceea ce obligă apicultorii să distrugă și să ardă toate coloniile infectate și să administreze antibiotice pentru a preveni răspândirea.



„Este ceva ce apicultorii pot să recunoască ușor pentru că reduce larvele la o substanță maronie care are o duhoare râncedă”, a declarat Keith Delaplane, entomolog la Universitatea din Georgia, care a încheiat un parteneriat cu Dalan pentru dezvoltarea vaccinului.



Cum va fi administrat?



Vaccinul funcționează prin încorporarea unei bacterii în lăptișorul de matcă, cel pe care albinele lucrătoare îl dau reginei, care îl ingerează și primește o parte din vaccin în ovare. Larvele de albine în curs de dezvoltare sunt apoi imunizate atunci când eclozează, iar studiile efectuate de Dalan sugerează că acest lucru va reduce rata mortalității cauzate de această boală.



„Într-un scenariu perfect, reginele ar putea fi hrănite cu un cocktail într-o bomboană pentru regine – zahărul moale și păstos pe care reginele albinelor îl mănâncă în timpul tranzitului”, a spus Delaplane.



Loca americană este originară din SUA, iar de atunci s-a răspândit în întreaga lume. Dalan a declarat că descoperirea ar putea fi folosită pentru a găsi vaccinuri pentru alte boli legate de albine, cum ar fi versiunea europeană a bolii.



Rolul albinelor și declinul lor alarmant



Pe măsură ce au fost comercializate, transportate și folosite în agricultură, albinele au fost expuse la un cocktail de diferite boli care, de obicei, distrug un număr mare de colonii și necesită intervenții majore din partea apicultorilor pentru a menține numărul de albine.



Statele Unite sunt neobișnuit de dependente de coloniile de albine gestionate pentru a susține polenizarea culturilor, cu stupi transportați în mod obișnuit cu camioanele prin țară pentru a răspândi totul, de la migdale la afine.



Acest lucru se datorează faptului că multe specii de albine sălbatice se află într-un declin alarmant, din cauza pierderii habitatului, a utilizării pesticidelor și a crizei climatice.