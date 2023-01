Temperaturile din luna ianuarie au urcat la niveluri record în Europa

Temperaturile din luna ianuarie au urcat la niveluri record istorice în mai multe țări din Europa, scrie BBC. Recordurile naționale au fost doborâte în opt țări, iar cele regionale în alte trei.



La Varșovia, în Polonia, s-au înregistrat duminică 18,9 grade Celsius, în timp ce la Bilbao, în Spania, au fost 25,1 grade Celsius – cu peste 10°C peste medie, transmite Știri.md cu referire la descopera.ro.



Vremea blândă din Europa vine în timp ce America de Nord se confruntă cu furtuni severe, la câteva zile după ce un val de frig ucigător a dus la decsele a peste 60 de persoane.



Schimbări climatice neobișnuite în SUA și în Europa



Ninsori abundente și ploaie înghețată au fost prognozate pentru părți din nordul Midwest, în timp ce furtuni puternice și tornade sunt așteptate în Texas, Oklahoma, Arkansas și Louisiana.



Dar pe partea europeană a Atlanticului, vremea a fost blândă pentru multe locuri la început de an.



Temperaturile din Olanda, Liechtenstein, Lituania, Letonia, Republica Cehă, Polonia, Danemarca și Belarus au depășit recordurile naționale.



În Germania, Franța și Ucraina au fost doborâte recordurile stațiunilor.



Temperatura înregistrată la Varșovia la 1 ianuarie a fost cu 4C mai mare decât recordul precedent pentru luna respectivă, iar în Belarus, recordul a fost de 16,4C, cu aproximativ 4,5C peste recordul anterior.



În Spania, de Anul Nou, temperaturile din Bilbao au fost echivalente cu media lunii iulie, iar unele zone din Catalonia, inclusiv Barcelona, sunt supuse unor restricții privind utilizarea apei.



2022, declarat cel mai călduros an de către patru state



Cu doar câteva zile înainte, Marea Britanie, Irlanda, Franța și Spania au declarat 2022 drept cel mai călduros an înregistrat vreodată.



În Marea Britanie, fiecare lună, cu excepția lunii decembrie, a fost mai caldă decât media.



În decembrie a căzut zăpadă în mari părți ale țării, deși acum condițiile sunt mai blânde și mai umede.



Valurile de căldură au devenit mai frecvente, mai intense și durează mai mult timp din cauza schimbărilor climatice provocate de om.



Planeta s-a încălzit cu 1,1 grade Celsius



Cu toate acestea, astfel de evenimente de iarnă nu au același impact uman ca valurile de căldură din timpul verii, care pot avea ca rezultat un număr mare de decese.



Lumea s-a încălzit deja cu aproximativ 1,1 grade Celsius, în medie, de la începutul erei industriale, iar temperaturile vor continua să crească dacă guvernele din întreaga lume nu reduc drastic emisiile.