Monedele vechi, la mare căutare: Acestea ajung să coste mii de euro

Monedele vechi sunt la mare căutare de colecționari, care sunt dispuși să dea pe acestea chiar și mii de euro pentru a le adăuga la colecția lor. Dacă le-ați păstrat, e bine de știut că puteți obține pe ele o avere.



Un exemplu este dat de o monedă ce datează doar din anul 2002. Este vorba despre moneda de 2 euro din Grecia. Aceasta este una unicat, deoarece are însemnat pe ea litera „S” pe steluță, transmite Știri.md cu referire la bani.md.



Și alte monede valorează o avere și te poți îmbogăți de pe urma lor, dacă au elemente specifice sau au fost făcute într-un număr foarte limitat.



Cât valorează o monedă de 2 euro din Grecia



Această monedă a fost scoasă la vânzare de un utilizator pe platforma OLX, iar pe ea cere o sumă de aproape 74 de mii de lei, adică aproape 15 mii de euro, prețul fiind negociabil. Un alt utilizator a scos la vânzare o monedă de 1 euro, din anul 2002, tot din Grecia, cu litera „S” în steluță, la prețul de 7.000 de euro.



O altă monedă de colecție, ce datează tot din anul 2002, cu o bufniță, are prețul de 8.000 de euro. Moneda cu bufniță are un diametru de 23.20 mm și o grosime de 2.33 mm. Imaginea bufniței este o copie după o monedă veche ateniană de 4 drahme, din secolul V î. Hr, potrivit Cancan.