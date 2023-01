Ce spun astrele azi, 7 ianuarie

Berbec

Finalul acestei săptămâni îți aduce spor in treburile casnice. Ocupa-te de curatenii generale, reparatii curente in special la sursele de apa si amenajează casă pentru musafiri. Relațiile familiale sunt umbrite, astfel că dialogurile sunt anoste și conflictuale. Se încheie o etapă domestică, atât în privința relațiilor familiale, cât și în privința demersurilor casnice.



Taur

La finalul acestei saptamani s-ar putea sa pleci de acasă. Sunt posibile calatorii de agrement, dar poti merge si la un prieten sau o rudă apropiata pentru a-ti oferi ajutorul. Visezi la o calatorie peste mari si tari, dar intemperiile te împiedică. Vin catre tine o multitudine de informatii, care mai de care mai surprinzătoare, dar recomandabil este sa le selectezi.



Gemeni

În zilele acestui weekend este nevoie să-ți verifici bugetul si să-ți planifici cumparaturi. Recomandabil este sa cheltuiesti strictul necesar si sa eviti speculatiile, investitiile sau imprumuturile. Energia vitala fluctuează destul de mult, astfel incat dozează-ți eforturile si odihneste-te suficient. Se finalizează o etapă de câștig din munca proprie.



Rac

În acest weekend ești în vervă, te implici in tot si toate si pe deasupra reusesti să-i obosești si pe ceilalti cu agitația ta. Tine-ti in frâu emotivitatea, lasă amintirile deoparte si bucură-te de sezonul rece. Ai grija la ce si cum mănânci, fiind indicat sa te abții de la alimentele grase. Este vremea să finalizezi o etapă de viață.



Leu

În zilele acestui weekend nu prea esti observabil in peisaj. Sufletul tau are nevoie de odihnă, de izolare și dialog interior. Dormi mai mult, adoptă o dietă și plimbă-te în aer liber. Revelațiile vor fi la ordinea zilei. Reține și chiar notează într-un jurnal ceea ce concluzionezi sau ce idei apar, ca prin minune, în mintea ta.



Fecioara

Ești înconjurat de multă lume la finalul acestei săptămâni. Un protector important iti poate da vesti interesante despre cariera ta profesionala. Deocamdată este un subiect delicat, insa cu putin efort vei depasi totul cu bine. Se finalizează un capitol important vizavi de apropiați. Este vremea să-ți reformulezi modul de gândire și de comunicare.



Balanta

Weekend-ul acesta se pare ca vei fi in vizorul lumii. Ori mergi la un eveniment cu invitati de onoare, ori vei avea de-a face cu un sef. Imaginea ta in ochii celorlalti poate avea de suferit, de aceea fii prudent. Bine ar fi sa vorbesti putin, clar si la obiect, evitand provocarile celorlalti si replicile acide. Se conturează un final de etapă profesională și socială.



Scorpion

În acest weekend s-ar putea sa iei legatura cu cineva aflat departe de granitele tarii sau sa te ocupi de detaliile unei calatorii. Amblele variante iti sunt sustinute de astre, asa incat bucura-te de tot ce ti se iveste acum. Dacă apar si neplaceri este bine să le iei în serios. Îți sunt recomandate și activitățile culturale.



Sagetator

Weekend-ul acesta iti aduce chestiuni financiare, in speță datoriile. Este nevoie sa iti achiti facturile, taxele, impozitele sau daca este cazul ratele la banca. Este un moment bun pentru a finaliza aspecte fonanciare trenante. Pe de alta parte, îți vin bani din munca desfasurata in cadrul unei colaborari. Atentie la cheltuieli!



Capricorn

Relațiile parteneriale sunt tensionate la finalul acestei săptămâni. Accepta un dialog sincer si susține-ți punctele de vedere cu fermitate. Atenție si la partenerii de afaceri sau la colaborările in care esti implicat. Se finalizează, fără echivoc, unele aspecte parteneriale, fie că este vorba despre relația cu partenerul de viață, fie că este vorba despre relațiile profesionale.



Varsator

Sanatatea iti poate juca feste la finalul acestei saptamani. Bine ar fi sa tii dieta, sa iti dozezi eforturile si sa dormi suficient. Ai fi tentat să-ți continui treburile de la serviciu, dar nu se recomanda. Relatiile colegiale sunt tensionate, iar sefii iti ofera si mai multe responsabilități. Se închide, cu ceva zgomot și urmări, o etapă profesională.



Pesti

Se anunta petreceri si intalniri romantice la sfârșitul acestei săptămâni. Cei dragi nu vad cu ochi buni cheful tau de distractii si aventuri, însă cu putin efort ai șanse să-i molipsești și pe ei cu cheful de amuzament. În plan sentimental se finalizează o etapă, fie că este vorba despre copii, fie că este vorba despre persoana iubită.