Unii savanţi sînt dispuşi să creadă că toate necazurile noastre legate de sănătate sînt cauzate de malnutriţie şi ca consecinţă, de lipsa sau de surplusul unor sau altor micro - şi macroelemente. Iată cîteva exemple.



Pentru funcţia hepatică normală sînt necesari carbohidraţi, sau pur şi simplu, dulciuri, iar atunci cînd rezerva carbohidraţilor în organism abundă, iar noi nu putem rezista la ceaiul dulce cu bomboane, atunci carbohidraţii se convertesc în grăsimi şi, în consecinţă, suferim de obezitate. Exemplul numărul doi. Pentru buna funcţionare a inimii organismul necesită potasiu, în caz de insuficienţa acestuia în alimente, organismul începe activ să acumuleze calciu, care în curînd va suprasatura tot corpul. Şi unde se va depune calciul? Corect – în articulaţii, comentariiile suplimentare sînt de prisos.



Dar, pentru că orice lucru în natură este perfect şi are proprietăţi de auto-reglare şi auto-vindecare, cel mai important este să nu împiedicaţi natura ca aceasta să îndeplinească algoritmul perfecţionat de milenii. Să nu împiedicăm organismul să se recupereze şi să decidă ce are în abundenţă, şi de ce este necesar să scape. Este foarte simplu – să faceți cure de foame sistematic. Grăsimile, treptat, se vor converti înapoi în carbohidraţi pentru a furniza alimente aceluiaşi ficat, treptat va dispărea calciul din articulaţii, pietrele din rinichi. Oamenii care practică flămînzirea spun că, dispare chiar şi tartrul dentar.



Persoanele cu vîrsta de peste 80 de ani, care au trecut o serie de cure de foame remarcă o îmbunătăţire semnificativă a sănătăţii. Ei spun că li s-a întors vitalitatea anterioară, mobilitatea şi stilul de viaţă activ. Unii chiar observă restaurarea funcţiei sexuale.



Cu toate acestea, ţineţi minte că fiecare persoană este unică, şi cura de foame, care este potrivită pentru dvs., este capabil să o prescrie doar un medic-dietetician după o testare completă. Deoarece cura de foame are o serie de subtilităţi şi limitări, care sînt pe deplin cunoscute numai unui specialist, nu flămînziţi de sine stătător.