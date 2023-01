Ce legătură există între tenul tău și organele interne

Aspectul general al feței și culoarea sa sînt legate direct de starea de sănătate a întregului organism.



Iată ce boli din corp le poți depista uitîndu-te la față.



În tradiția populară chineză se consideră că problemele la nivelul organelor și sistemelor ( respirator, sangvin, nervos, digestiv), se reflectă pe fața omului. Astfel, problemele sistemului cardiovascular se manifestă prin înroșirea pielii feței, mai ales în jurul nasului. De asemenea, cearcănele sub ochi reflectă dereglări în funcționarea rinichilor, iar culoarea palidă a feței indică probleme la plămîni.



Nuanța gălbuie sau verzuie a feței este un semnal al problemelor la ficat, iar dacă fața are o nuanță mai apropiată de oranj atunci există probleme la nivelul splinei.



Ridurile sub ochi și pe frunte sînt un semn al reținerii lichidelor în organism, datorată dereglării funcționării rinichilor. Mai mult decît atît, ridul vertical între sprîncene poate indica probleme la nivelul ficatului. Conform floaredetei.ro, ridurile pe podul nasului indică o aglomerare a murdăriei în intestin.