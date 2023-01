Ce spun astrele azi, 5 ianuarie

Berbec

Dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat sunt fructuoase, dar punctate si cu note amuzante. Temele abordate astazi vizeaza personalitatea ta, modul de imbunatatire al acesteia si al felului in care reactionezi in fata evenimentelor cotidiene. Ia aminte la ce ti se spune si bucura-te ca ai ocazia sa intalnesti oameni care sunt sinceri cu tine.



Taur

Apar cheltuieli neasteptate fie pentru chestiuni legate de sanatate, fie pentru aspecte profesionale. Este posibil sa fii nevoit sa oferi cadouri pentru servicii sau favoruri de care, in aparenta, ai nevoie pe moment. Pe de alta parte poti beneficia de o prima. Fii prudent si chibzuieste pe indelete situatia in care te afli. Ziua predispune la fluctuatii financiare, decizii grabite si cheltuieli inutile.



Gemeni

Astazi doresti sa faci lucrurile numai cum crezi tu de cuviinta. Totusi, ia o pauza si priveste in jurul tau, la felul in care persoanele apropiate isi rezolva treburile. Pentru ca mentalul este rascolit exista riscul fie sa te subestimezi, fie sa te supraestimezi. Un prieten de buna calitate iti va oferi sfaturi si solutii deosebite. Tine cont de ele!



Rac

Esti sensibil astazi si orice remarca venita din partea celor apropiati te poate deranja serios. Ar fi bine sa eviti compania oamenilor zgomotoși si a celor care doresc prea multe de la tine. Ai neovie de odihna, meditatii in locuri sfinte si dialoguri cu Dumnezeu. Sanatatea necesita ingrijiri, dar nu se recomanda consultatii si analize medicale, pe cat posibil.



Leu

Este o zi interesanta la capitolul prieteni si relatii cu persoanele din anturajul profesional. Unii vor dori sa afle cat mai multe despre tine, relatiile tale parteneriale si intentiile profesionale. Fii prudent si vorbeste strictul necesar, pentru ca sub o masca binevoitoare se ascund scopuri egoiste. Spre seara ai putea concluziona ca ar fi bine sa renunti definitiv la unele relatii.



Fecioara

La locul de munca, ziua anunta forfota, discutii aprinse cu sefii, reuniuni oficiale importante. Se pare ca esti pus in situatia de a munci mult, dar plata aferenta eforturilor depuse se intrezareste vag. Depinde numai de tine sa-ti dozezi eforturile pentru a avea randamentul corespunzator planului profesional. Lucreaza atat cat poti, fara a iesi in evidenta. Seara aduce alinare in familie.



Balanta

Sunt momente bune pentru a-ti rafina mentalul, a fi autodidact, a invata lucruri noi de la si prin altii. O discutie cu cineva experimentat in ale vietii iti va lamuri aspecte privitoare la imbunatatirea personalitatii tale si a felului in care te raportezi la lume si evenimentele ei. Planificarea unor calatorii sau programe de instruire au, de asemenea, succes.



Scorpion

Ocupa-te de bugetul pentru urmatoarele saptamani, deoarece sunt momente bune in acest sens. Poti planifica cu succes atat cheltuielile pentru cadouri, nevoi personale, nevoile familiei si casei, cat si achitarea facturilor, taxelor sau serviciilor de care beneficiezi tu si cei dragi. Este posibil sa primesti sprijin financiar si material de la rude sau dinspre segmentul profesional.



Sagetator

Priveste la partenerul de viata sau la cei profesionali si observa cum isi rezolva acestia indatoririle cotidiene. Ai putea invata multe de la ei, ai intelege unde gafezi fara sa-ti dai seama si nu in ultimul rand ai gasi solutii deosebite pentru a-ti rezolva indatoririle tale. Cei dragi te sprijina neconditionat, asa incat increde-te in ei din tot sufletul.



Capricorn

Este o zi cu multa munca de rutina, insa vei avea succes in tot ce faci. Totul este sa-ti dozezi eforturile, sa-ti selectezi prioritatile si sa ai incredere ca vei rezolva totul foarte bine. Iti este favorizata munca in locuri familiare, dar mai ales acasa. Relatiile colegiale sunt bune, dar pot exista, din cand in cand, animozitati. Rezerva momente pentru o plimbare in aer liber.



Varsator

Și astăzi ești pus pe șotii, iar asta iti poate crea neplaceri in relatiile cu cei apropiati. Totusi, fiind inca vacanta, in aer pluteste izul distractiei si al bucuriei de a fi impreuna cu persoanele dragi. Foloseste-ti rafinamentul nativ si antreneaza-i si pe ceilalti in activitati distractive. Spre seara ar fi bine sa alcatuiesti programul zilelor urmatoare.



Pesti

In familie se poate pune problema rezolvarii urgente a unor reparatii sau a cumparaturilor necesare traiului cotidian. Se pare ca, deocamdata, tu esti acela care este nevoit sa suporte cheltuielile majore ale casei si membrilor familiei. Alege prioritatile care necesita bani si apoi ai incredere ca le vei rezolva pe toate in mod onorabil.