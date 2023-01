10 sfaturi pentru sărbători fără stres

Ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai relaxantă perioadă din an, pentru unele persoane este exact opusul. Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, unii dintre noi devenim din ce în ce mai stresaţi, anxioşi şi chiar depresivi, transmite jurnal.md.



Motivele sînt diverse, însă cele mai frecvente sînt: efortul financiar mare, dependenţa de cumpărături, teama de singurătate sau chiar singurătatea în sine.



În loc să ne bucurăm de cumpărături, ne trezim anxioşi şi stresaţi de mulţimi, de grija cumpărăturilor, de petrecerile care ne dau dietele peste cap.



Totuşi specialiştii ne recomandă felurite moduri de relaxare, pentru a scăpa de griji, ca să ne menţinem sănătoşi şi energizaţi.



De la strategii de eliminare a stresului, la diferite tipuri de mîncare care ne oferă o stare de bine şi ne fac optimişti, iată top 10 sfaturi pentru a simţi din plin bucuria sărbătorilor! Cum să te bucuri de Crăciun: 10 sfaturi de care să ţii cont



1. Bucură-te de soare şi de lumină

Bucură-te de orele de lumină şi de soare şi ieşi la o plimbare în aer liber. Soarele stimulează producţia de serotonină şi ajută la ameliorarea tulburărilor afective sezoniere. Specialiştii recomandă petrecerea timpului în aer liber sau lîngă o fereastră în zilele luminoase. De asemenea, o alternativă este fototerapia, o metodă de tratament care utilizează acţiunea luminii asupra pielii.



2. Aromaterapie cu esenţă de citrice

Studiile care se ocupă de depresia au descoperit că parfumul anumitor citrice generează o stare de bine şi confort şi atenuează stresul. Pentru o stare de bine continuă, picură pe o batistă cîteva picături de ulei esenţial de lămîie sau portocală şi păstreaz-o în buzunar.



3. Plimbări în aer liber

Experţii spun că plimbările regulate au un efect liniştitor asupra creierului, contribuind la reducerea anxietăţii şi la îmbunătăţirea somnului.



4. Presopunctură

Locul cărnos dintre degetul arătător şi cel mare este cunoscut ca hoku în medicina tradiţională chineză. Presează acest punct timp de 30 de secunde pentru a reduce stresul şi tensiunea în partea superioară a corpului. Aşa că dacă te simţi copleşit de stresul de sărbători, apasă acel punct şi respiră adînc.



5. Fă mai puţine, bucură-te mai mult

Ne dăm peste cap pentru a le face altora pe plac de sărbători: cumpărături, reţete, felicitări şi vizite. În locul acestor lucruri, ar trebui să avem grijă de noi înşine spunînd „nu" măcar din cînd în cînd.



6. Liber la consumul de alimente dulci şi sănătoase

În opinia specialistului, consumul de alimente dulci, pe cît posibil naturale (stafide, curmale, smochine etc.) este indicat întrucît acest gust aduce o stare de plăcere şi de relaxare.



7. Ţine-te de programul zilnic

Prioritizează-ţi lucrurile importante din program, fie că e vorba de sport, ieşirea în oraş cu prietenele etc. şi nu încerca să te supraaglomerezi de sărbători.



8. Uită de perfecţiune

Nu mai fi obsedat să faci totul perfect. Nu se întîmplă nimic dacă casa nu străluceşte de curăţenie sau dacă întîrzii puţin cu masa de prînz. Trebuie să-ţi catalizezi energia pe a te bucura de oamenii din viaţa ta. Elimină lucrurile neimportante pentru a te bucura la maxim de timpul liber de sărbători.



9. Renunţă la dispozitivele mobile, tablete şi calculatoare

Stresul provocat de celulare şi alertele de e-mail ne menţin într-o încordare permanentă. Nu doar că ne epuizează, dar acestea contribuie la ridicarea nivelului de stres, în special pentru femei. Sărbătorile sînt momentul să îţi închizi toate gadget-urile şi să petreci timp în familie şi alături de prieteni.



10. Dă drumul la muzică

Eşti stresat? Ascultă-ţi muzica preferată, fie că e vorba de colinde sau ultima melodie a lui Jay-Z. Potrivit unui studiu al Universităţii din Maryland, ascultarea muzicii care îţi place poate relaxa vasele de sînge şi îmbunătăţi circulaţia sangvină. Astfel, vei fi mai calm şi vei avea o inimă mai sănătoasă.