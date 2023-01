La ce este bun hreanul

Beneficiile hreanului: acesta este o rădăcinoasă bogată în nutrienţi, o plantă rezistentă atît la temperaturi joase, cît şi la secetă. Rădacina de hrean are numeroase proprietaţi curative si conţine numeroase vitamine, C, A, B1,B2, săruri, minerale de fier, potasiu, calciu, magneziu, aspargină, uleiuri volatile.



Mirosul înţepător al rădăcinii se datorează sulfurii de alil, care se regăseşte şi în usturoi , dar şi în ceapă, şi care , prin radere, dă naştere unei substanţe, mirosina, ce oferă proprietăţi iritante plantei, transmite timpul.md.



“Hreanul poate fi adăugat în salată, consumat sub formă de sos sau folosit la pregătirea preparatelor din carne. Hreanul conţine de două mai multă vitamina C decît lămîia, vitamine din grupul B şi minerale, printre care potasiu, calciu, fier şi fosfor”, precizează nutriţionistul Florin Ioan Bălănică pentru Ce se întîmplă, doctore?!



Beneficiile hreanului: iată care sînt:



- Are efect stimulant asupra aparatului digestiv. Accelerează peristaltismul intestinal şi combate atonia intestinală, Poate fi folosit ca aliment sau ca remediu medicamentos ( tinctura, oţetul de hrean, făina de hrean) sau în formă naturală, ras sau macerat.



- Are proprietati laxative sau purgative. Ba mai mult, poate fi şi un foarte bun diuretic, util celor care au tenul, mîinile sau picioarele umflate din cauza retenţiei de apă.



- Are efect expectorant şi decongestionant la nivelul căilor respiratorii superioare. În combinaţie cu sucul de lămîie şi cu apa, hreanul dizolvă mucozitaţile de la nivelul sinusurilor în afecţiunile traheo-bronşice.



- Hreanul are efectul unui antibio­tic, este expectorant şi bronhodilator.



- În compoziţia hreanului se găsesc din belşug vitamine din complexul B, necesare pentru funcţionarea sistemului nervos şi pentru îmbunătăţirea memoriei.



- Este un puternic vitaminizant şi remineralizant, precum şi un redu­tabil stimulent imu­nitar.



- Folosit extern, sub formă de cataplasmă, hreanul se foloseşte împotriva durerilor articulare.



- Ca tratament intern, hreanul este recomandat şi persoanelor care suferă de reumatism sau gută.



Hreanul: restricţii



Copiii mai mici de 4 ani: Hreanul nu este recomandat copiilor mici, deoarece poate provoca probleme la nivelul tractului digestiv.



Sarcina şi alăptarea. Hreanul nu este benefic dacă eşti gravidă sau alăptezi. Hreanul conţine ulei de muştar, care poate fi toxic şi iritant.



Hreanul nu este benefic dacă suferi de ulcer, boală inflamatorie intestinală, infecţiile sau alte afecţiuni ale tractului digestiv. Hreanul poate irita mucoasa digestivă.



Glanda tiroidă (hipotiroidism). Hreanul nu este indicat dacă suferi de hipotiroidism.



Rinichii. Evită utilizarea hreanului dacă ai probleme cu rinichii. Există îngrijorarea că hreanul ar putea creşte fluxul de urină. Aceasta ar putea fi o problemă pentru persoanele cu afecţiuni renale.