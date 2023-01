Fructele cu puţine calorii. Poţi să mănînci cîte vrei

Fructele au de regula mult zahăr, de aceea nu trebuie consumate seara, dar atunci cînd ții o dietă, este bine să ai în vedere fructele cu puține calorii, pe care să le consumi cu încredere pe toată perioada curei.



Fructele sînt absolut necesare în dieta zilnică,chiar și atunci cînd ești la cură de slăbire. Este cunoscut faptul că fructele au mult zahăr,de aceea nu trebuie consumate seara,ci neapărat la 1-2 ore după micul dejun,separat de orice fel de alimente. Atunci cînd ții o dietă,este bine să ai în vedere fructele cu puține calorii,pe care să le consumi cu încredere pe toată perioada curei.



Agrișele sînt printre cele mai sărace fructe în calorii. Deși sînt destul de rare,se găsesc la munte pe toată perioada verii pînă la început de toamnă. Conțin 33 de calorii la 100 de grame și sînt extrem de benefice pentru organism.



Fructe cu puține calorii,ideale în orice cură de slăbire – pepenele verde, un aliat împotriva kilogramelor în plus

Pepenele verde este un adevărat deliciu vara,mai ales dacă este rece. Cu doar 30 de calorii la suta de grame,pepenele conține 92% apă,ceea ce face ca acest fruct să fie extraordinar de benefic pentru funcționarea optimă a organismului. Este bogat în antioxidanți,foarte importanți cînd vrei să slăbești. Fiind bogat în apă,îți păstrează pielea frumoasă și elastică pe toată perioada verii,dar este foarte bogat și în vitamine (D,E,C,A,B12,B6) și minerale,precum potasiu,fosfor,mangan,zinc,seleniu.



Piersicile și nectarinele sînt fructe răcoroase și foarte bune,mai ales pe timp de vară. Conțin 40 de calorii la 100 de grame și sînt foarte benefice pentru sistemul nervos,sistemul imunitar și țin departe posibile afecțiuni cardiovasculare. Iar dacă ai probleme cu hipertensiunea,bronșita,anemia sau afecțiuni renale,piersicile sînt excelente în lupta cu acestea.



Gutuia are doar 28 de calorii la 100 de grame și este foarte bogată în potasiu,care scade presiunea vasculară,întărește gingiile și ajută la remineralizarea dinților,elimină toxinele din organism și luptă cu oboseala. Vitamina C din gutuie ajută la îmbunătățirea sistemului digestiv și respirator,fiind un remediu excelent pentru răceli și gripe.



Zmeura, care se poate congela și păstra excelent,conține 38 de calorii la suta de grame. Antioxidanții din zmeură luptă cu încredere împotriva obezității și diabetului. Este bogată în vitaminele C,K,B1,B2 și E,iar ca minerale conține magneziu,cupru,potasiu,calciu,toate în forme ușor de asimilat. Încetinește procesul de îmbătrînire și sînt foarte bune pentru întărirea sistemului imunitar.



Cu doar 33 de calorii la suta de grame, papaya este un fruct deseori recomandat în curele de slăbire. Sunt excelente pentru întreținerea părului,unghiilor și menținerii tenului curat și tînăr. Sunt fructe care dau un bust de energie,te scapă de indigestii și constipație,previn bolile de piele datorită conținutului bogat în beta-caroten,scad glicemia și sînt indicate pentru diabetici.



Căpșunele au doar 35 de calorii la 100 de grame,și sînt surse importante de vitaminele B5,B6,K,C,minerale și fibre alimentare. Sunt excelente în curele de slăbire,deoarece favorizează tranzitul intestinal și tonifică întreg organismul. Iar acidul salicilic din căpșune îi ajută pe cei reumatici și artritici. Lămîia are doar 26 de calorii la 100 de grame,fiind cel mai important aliat împotriva grăsimii. Conținutul de flavonoide fac din lămîie un important aliat în lupta contra cancerului.



Lămîia este foarte bună pentru îngrijirea pielii,a dinților și au puterea de a opri infecțiile. De asemenea,consumul de lămîi ajută în tratarea hemoragiilor interne,arsurilor,probleme de păr sau hipertensiune arterială.