Doi indivizi suspectaţi de terorism, reţinuţi la Paris. Ce voiau să facă

Doi indivizi suspectaţi de terorism au fost reţinuţi vineri, la Paris, sub acuzaţia că intenţionau să comită un atac cu bombă într-o gară, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate franceze.



Conform surselor citate, un francez în vârstă de 51 de ani şi un tunisian au fost reţinuţi având asupra lor nouă butelii de gaz, cu care ameninţau să comită un atac în Gara Montparnasse din Paris, transmite Știri.md cu referire la mediafax.ro.



Potrivit martorilor, cei doi indivizi, care nu au domicilii fixe, erau sub influenţa alcoolului şi strigau că vor distruge gara printr-o serie de explozii. Nu este clar dacă dispozitivele erau funcţionale.



Cei doi indivizi au fost reţinuţi sub acuzaţia de "promovarea terorismului" şi tentativă de periclitare a transportului public. Anchetatorii încearcă să afle care erau intenţiile reale ale celor doi suspecţi.



Ministrul francez de Interne, Gérald Darmanin, i-a cerut prefectului Poliţiei, Laurent Nuñez, să suplimenteze măsurile de securitate în toate gările cu ocazia celebrării Anului Nou, pe fondul riscurilor teroriste.