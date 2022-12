Ce spun astrele azi, 31 decembrie

Berbec

Sambata debordezi de energie si bine ar fi sa te ocupi pe indelete doar de indatoririle tale. Iti sunt favorizate inceperea unei diete, un program de exercitii fizice sau rearanjarea garderobei. Emotivitatea va fi accentuata si de aici starile de spirit vor fluctua mult. Cu greu poti relationa cu ceilalti, de aceea tine-ti firea si lasa-i in pace. Duminica se anunta vesti legate de bani. Poti primi cadouri si recompense mărunte.



Taur

Finalul acestei săptămâni îți aduce dorința de retragere din forfota vietii. Esti obosit, iar afectiunile specifice segmentelor capului se pot activa destul de neplacut. De evitat consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil! Foloseste remedii naturiste, hraneste-te corect si dormi mai mult. Duminica te vei simti mai bine si vei reveni in mijlocul celorlalti refacut si cu pofta de viata.



Gemeni

Ar trebui sa te inconjori de prieteni la sfarsitul acestei saptamani. Cu toate ca relatiile cu acestia sunt dinamice si foarte usor pot aparea controverse, totusi prezenta lor si schimbul de informatii te vor face sa te simti bine. Bine ar fi sa fii mai selectiv vizavi de oamenii carora li te destainuiesti si pe care ii consideri prieteni. Se pot ivi neplaceri cand te astepti mai putin. Duminica vei simti nevoia sa te odihnești in tihnă.



Rac

In acest weekend se pare ca vei fi in luminile scenei vietii cotidiene. Ori mergi la un eveniment cu multa lume, ori te intalnesti cu sefii la o mica agapa. Recomandabil este sa vorbesti putin, direct si la obiect. Te-ar putea incerca emotiile, dar cu putin efort vei reusi sa te controlezi. Duminica se anunta discutii aprinse cu prietenii. Vorbeste deschis cu cineva drag despre frământările tale.



Leu

Sambata este o zi potrivita pentru o petrecere, pentru un concert de muzica sau pentru a-ti rafina sufletul cu lecturarea unei carti bune. Cineva din strainatate iti poate da vesti neplacute. Selecteaza informatiile si evita implicarea in problemele celorlalti. Duminica se anunta o discutie importanta cu un sef. Sunt momente pasagere pe care le poti depasi cu putin efort si cu increderea ca toate se petrec in folosul tau.



Fecioara

Banii si implicatiile lor sunt preocuparea ta majora zilele acestea. In special te intereseaza ce poti obtine de la altii, insa slabe sanse de a te pricopsi. Bine ar fi sa ai in vedere doar posibilitatile tale de castig din munca desfasurata la un serviciu. Este nevoie sa iti achiti corect si la timp taxele, facturile sau alte tipuri de datorii. Duminica, sufletul tau are nevoie de rafinare si detasare de subiectele vietii cotidiene.



Balanta

Relatiile parteneriale iti vor da batai de cap la finalul acestei saptamani. Fii prudent si evita provocarile celorlalti, insa sustine-ti punctele de vedere cu argumente clare si pertinente. Perioada in care se pot rupe foarte usor colaborarile sau relatiile conjugale. Duminica ar fi bine sa iti verifici bugetul si sa te gandesti serios la munca pe care o desfasori in prezent la un serviciu.



Scorpion

Sambata se pare ca ti-o vei petrece la serviciu sau macar iti iei de lucru acasa. Sunt accentuate treburile de rutină. Relațiile colegiale care stau pe un bulgăre de dinamită. Dozeaza-ti eforturile pentru ca organsimul este vulnerabil, in special pe segmentele capului. De evitat consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil. Duminica, astrele iti recomanda sa stai de vorba mai mult cu partenerul de viata.



Sagetator

Finalul acestei saptamani iti poate aduce reconfigurari intr-o relatie sentimentala. Fii prudent vizavi de cei dragi, deoarece risti sa ramai singur si asta numai din cauza ta. Foloseste-ti farmecul si creativitatea pentru a organiza o mica petrecere pentru cei dragi. Duminica ar fi bine sa te odihnesti si sa iti ingrijesti pe indelete corpul. Segmentele gatului si ale capului sunt sensibile, putand aparea neplaceri serioase.



Capricorn

Relatiile cu familia si treburile casnice iti sunt favorizate de astre zilele acestea. Rasturnarile de situatie vizavi de ce se petrece in sanul familiei tale te pot bulversa, de aceea fii prudent si priveste totul in mod obiectiv. Este nevoie de atenție la sursele de foc din spatiul locativ, deorece avariile la acestea pot fi greu de controlat si remediat. Duminica se intrezaresc ceva neplaceri in relatia cu persoana iubita sau in privinta copiilor.



Varsator

Se pare ca vei fi mai mult pe drumuri la sfarsitul acestei saptamani. S-ar putea sa calatoresti fie in scop profesional, fie intr-o excursie. Se recomanda multa prudenta. Verifica atent toate detaliile si pleaca doar daca este absolut necesar. Duminica, sufletul tau se va simti bine doar acasa printre cei dragi.Chiar daca se pot ivi controverse in dialogurile cu membrii familiei, tot acasa vei ramane, implicandu-te in problemele casnice.



Pesti

La finalul acestei saptamani, astrele iti recomanda sa iti faci un bilant al castigurile tale din munca desfasurata la un serviciu. Traversam o perioada in care banii iti vin in salturi sau pot exista si momente in care primesti putini bani sau deloc. Fereste-te de cheltuieli nefondate si pune bani deoparte. Duminica s-ar putea sa mergi in vizita la o ruda sau la un prieten apropiat. Selecteaza informatiile pe care le afli.