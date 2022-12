Pensiile, reexaminate după formula nouă: Precizările directorului CNAS

Din 1 ianuarie 2023, pensiile vor fi reexaminate după o nouă formulă. Este vorba de pensiile pentru limita de vârstă, precum și cele de dizabilitate, beneficiarii cărora au lucrat cel puțin doi ani după pensionare.



Potrivit directorului Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țăbîrnă, modalitatea de calcul presupune pensia deja stabilită plus o altă mică pensie stabilită pentru stagiul de cotizare realizat, stabilită după o formulă specială. Noul Regulament de calcul a fost aprobat la ultima ședință a executivului din acest an, transmite Știri.md cu referire la publika.md.



"Persoanele care au activat după stabilirea dreptului la pensie, vor beneficia, garantat, de un cuantum majorat al pensiei după recalculare", a spus directorul CNAS.



Noua formulă de reexaminare îi vizează pe toți pensionarii, care au cel puțin doi ani de activitate contributivă la sistemul de asigurări sociale.



"Dacă persoana s-a pensionat în anul 2018 și a lucrat cel puțin doi ani după data stabilirii pensiei, poate depune solicitarea pentru reexaminare și pensia se va calcula astfel: o parte din pensie pentru stagiul realizat strict după pensie, adică pentru 2018, 2019, 2020, 2021 și 2022, se înmulțește cu salariul mediu calculat pentru după data stabilirii pensiei și se înmulțește cu două procente. Adică la pensia care acum domnul sau doamna o primește, se mai adaugă o parte a pensiei calculată strict pentru perioada de activitate de după stabilirea pensiei", a spus Elena Țăbîrnă, director CNAS.



Potrivit directorului CNAS, cereri de reexaminare pot depune, din 1 ianuarie 2023, cei care s-au pensionat din ianuarie 1999 până în ianuarie 2019. Totodată, sunt vizați și cetățenii care în perioada anilor 2019 - 2021 s-au adresat la CNAS pentru reexaminare, dar au primit refuz pe motiv că cuantumul pensiei recalculat era mai mic decât suma pe care o primeau la momentul depunerii cererii.



"Nu era avantajoasă formula veche, pentru că odată ce îți mai adăugau câțiva ani iar salariu, după data stabilirii pensiei, noi știm că este mai mic, mulți din beneficiarii pensiei își ascund veniturile, astfel se diminua salariu mediu lunar, care se lua în calcul la reexaminare pensiei. Și atunci cuantumul pensiei în situațiile date era mai mic decât cuantumul cândva stabilit și trecut prin câteva indexări", a explicat Elena Țăbîrnă, director CNAS.



Elena Țăbîrnă a precizat că cetățenii pot depune cereri de reexaminare a pensiilor odată la doi ani: "Noi în anul 2023 închidem examinările la toți beneficiarii de pensii.Începând cu 1 ianuarie 2024, persoanele, care după ultima reexaminare a pensiilor fie că a fost în 2019 sau 2020, au lucrat și au achitat contribuții cel puțin doi ani, mai intră în următoarea etapă de reexaminare. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2024, persoanele își pot reexamina dreptul la pensie odată la doi ani".



Conform proiectului, începând cu 1 ianuarie 2023, Casa Națională de Asigurări Sociale va reexamina pensiile pentru limită de vârstă și pensiile de dizabilitate stabilite sau reexaminate în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2021, la a căror calculare a fost inclusă în stagiul de cotizare perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă. Pentru aceasta, potrivit Guvernului, sunt necesari peste 11,3 milioane de lei, bani prevăzuți în Bugetul asigurărilor sociale.