Timpul pare că zboară mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Iată de ce

Pentru mulți dintre noi, anul 2022 pare că a trecut pe nesimțite, în vreme ce unii au senzația că și acum se află în ianuarie sau februarie, alții – în special copiii – sunt convinși că sărbătorile de anul trecut par foarte departe.



Ultimele cercetări arată că există un motiv pentru care copiii simt că anii trec foarte încet, iar adulții consideră că timpul zboară într-o fracțiune de secundă.



Oamenii de știință susțin că percepția asupra timpului se modifică semnificativ pe măsură ce îmbătrânim, iar anumite perioade par a trece foarte repede.



O săptămână, percepută diferit pe măsură ce îmbătrânim



„Percepția noastră cu privire la zile, săptămâni, ani și la timp pare a fi influențată în special de perspectiva pe care o avem. Ne aflăm noi în momentul în care ne bucurăm de prezent sau ne uităm în urmă, la ce a trecut?”, a explicat Cindy Lustig, profesor de psihologie la Universitatea din Michigan, citată de HuffPost.



Specialistul a mai adăugat că percepția asupra timpului este, de asemenea, influențată de memorie și de multitudinea de experiențe pe care le-am acumulat. De exemplu, pentru un copil de 8 ani, o săptămână este o mare „felie” din viața lor, în vreme ce la polul opus, pentru un bătrân în vârstă de 80 de ani, o săptămână înseamnă foarte puțin din întreaga lor existență. Asta înseamnă că ei au sentimentul că cele șapte zile au trecut foarte repede.



De ce timpul pare mai generos cu copiii?



O zi în viața unui pensionar poate părea că trece mai greu decât cea a unui copil care este ocupat cu școala, temele și joaca. Totuși, atunci când ambii se uită în urmă, acea perioadă de timp pare că a zburat pentru persoana de 80 de ani.



Iar motivele pentru această percepție pot fi numeroase. Unul este acela că seniorul nu vede viața diferit față de cea pe care o avea în urmă cu un an sau chiar doi – deci în această situație, trecutul are mai puține evenimente notabile.



„Atunci când te uiți în urmă, dacă este săracă în evenimente imaginea pe care o ai, ai impresia că timpul a trecut foarte repede”, a mai punctat Cindy Lustig.



Creierul nostru comprimă zilele sau săptămânile care par similare



Cu alte cuvinte, creierul nostru adună la un loc zilele sau săptămânile care par similare și le comprimă. Așa că pentru cineva în vârstă de 80 de ani, care are în fiecare zi aproape aceleași activități, un an se va contopi și va părea extrem de scurt.



„Creierul nostru este construit să înregistreze schimbările”, a spus Adrian Bejan, profesor la Universitatea Duke. La polul opus, copiii trec zilnic prin mai multe experiențe (învață lucruri noi la școală, merg la cursurile de balet sau vizitează un prieten), drept urmare au altă noțiune a timpului și simt că acesta este mai generos.



Adrian Bejan a mai subliniat că oamenii îl întreabă cum pot încetini timpul, deoarece „toți vrem să trăim mai mult și de aceea apare nevoia de a face mai multe lucruri și mai bine în timpul care rămas”. Răspunsul se află în activitățile noi pe care adulții le-ar putea îmbrățișa, cum ar fi cursuri de dans sau de vioară, călătorii ori învățarea unei limbi străine.